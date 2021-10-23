23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Олега Валька просто зараз!

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

Олег Валько дуже вправно балансував на ножах бокалами та показував професійні циркові трюки. Він отримав три «так» і бурхливу реакцію Ксенії Мішиної:

«Олег — це феномен! Якщо я дивилася з відкритим ротом, то у вас дійсно величезний талант!»

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