23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Ольги Панченко и Валерия Андрейчука прямо сейчас!

Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон

Аплодировать стоя заставили судей и воздушные акробаты Ольга Панченко (9 лет) и Валерий Андрейчук (13 лет). Херсонские таланты задали высокую планку в своем ремесле.

Евгений Кот не сдерживал восторга:

«Вы — настоящие звездочки! Что я могу вам сказать? Только да! У вас большое будущее!»

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