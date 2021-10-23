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Ольга Панченко та Валерій Андрійчук — повітряні акробати на «Україна має талант»-2021

23.10.2021

23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Ольги Панченко та Валерія Андрійчука просто зараз!

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

Аплодувати стоячи змусили суддів і повітряні акробати Ольга Панченко (9 років) та Валерій Андрійчук (13 років). Херсонські таланти задали високу планку у своєму ремеслі. 

Євген Кот не стримував захвату:

«Ви — справжні зірочки! Що я можу вам сказати? Тільки так! У вас велике майбутнє!» 

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