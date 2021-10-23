23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Натальи Лебердюк и Дениса Матросова прямо сейчас!

Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон

Наталья Лебердюк и Денис Матросов из Киева рисовали картину светом. Они изобразили всю боль Чернобыльской катастрофы и показали новый вид искусства.

«У вас невероятный талант! Это не только рисование светом на холсте! Вам удалось разбудить в людях что-то глубинное и вытянуть это наружу. Это был сильный номер, и мы не будем с коллегами обсуждать ваш талант, говорить «да» или «нет», потому что вы — в финале!» — растрогался Сергей Притула и нажал первую Золотую кнопку!

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