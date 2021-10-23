23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Наталії Лебердюк та Дениса Матросова просто зараз!

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

Наталія Лебердюк і Денис Матросов із Києва малювали картину світлом. Вони зобразили весь біль Чорнобильської катастрофи та показали новий вид мистецтва.

«Ви маєте неабиякий талант! Це не тільки малювання світлом на полотні! Вам вдалося розбудити в людях щось таке глибинне і витягнути це назовні. Це був сильний номер, і ми не будемо з колегами обговорювати ваш талант, говорити “так” чи “ні”, тому що ви — у фіналі!» — розчулився Сергій Притула і натиснув першу Золоту кнопку!

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