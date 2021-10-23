23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Дарьи Пономаренко прямо сейчас!

Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон

8-летняя жительница Черкасс Дарья Пономаренко смогла получить все судейские «да» после своего номера. Девочка продемонстрировала полданс (воздушную акробатику на пилонах).

«Трюки были невероятными! Многие взрослые пилонисты не делают таких трюков! Ты самая сильная пилонистка, которую я видел», — сказал Евгений Кот.

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