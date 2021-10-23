23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Дар’ї Пономаренко просто зараз!

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

8-річна черкащанка Дар’я Пономаренко змогла отримати всі суддівські «так» після свого номеру. Дівчинка продемонструвала полданс (повітряну акробатику на пілонах).

«Трюки були неймовірними! Багато дорослих пілоністів не роблять таких трюків! Ти найсильніша пілоністка, яку я бачив», — сказав Євген Кот.

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