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София Теплая — эквилибристка на «Україна має талант»-2021

23.10.2021

23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Софии Теплой прямо сейчас!

Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон

10-летняя София Теплая покоряла Украину своим мастерством (каучук и эквилибр). Девочка передала атмосферу сказки и удивила невероятной гибкостью своего тела, поэтому получила от судей возможность пройти дальше.

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