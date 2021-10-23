23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Софії Теплої просто зараз!

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

10-річна Софія Тепла підкорювала Україну своєю майстерністю (каучук та еквілібр). Дівчинка передала атмосферу казки і здивувала неймовірною гнучкістю свого тіла, тому отримала від суддів можливість пройти далі.

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