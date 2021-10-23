23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Drum Force просто зараз!

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

Тріо зі Львова вражало суддів ноу-хау! Колектив Drum Force — професійні музиканти, які створили унікальний інструмент із труб (трубофон) і вперше на українському телебаченні продемонстрували його на всю країну.

«Ваш трубофон видає звук, який заворожує! І це точно три “так”!» — сказав Євген Кот.

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