Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Drum Force — гра на трубофоні на «Україна має талант»-2021

23.10.2021

23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Drum Force просто зараз!

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

Тріо зі Львова вражало суддів ноу-хау! Колектив Drum Force — професійні музиканти, які створили унікальний інструмент із труб (трубофон) і вперше на українському телебаченні продемонстрували його на всю країну.

«Ваш трубофон видає звук, який заворожує! І це точно три “так”!» — сказав Євген Кот

Більше на тему: Євген Кот розповів, хто буде найсуворішим суддею шоу «Україна має талант»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.