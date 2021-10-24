23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Премьера шоу — безоговорочный лидер слота и дня всех телепрограмм!

Премьера шоу прошла с триумфом и с легкостью опередила все развлекательные программы субботы.

Результатом невероятной работы команды стали не только просмотры шоу, но и цифры — доля 17,6, рейтинг 5,0. Более 4,5 млн украинцев провели этот вечер с нами! СТБ стал безоговорочным лидером субботы!

Напомним, что ведущим проекта стал Григорий Решетник. А тройкой невероятных судей стали: Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

Сергей Притула — успешный телеведущий, актер, автор и сопродюсер первого украиноязычного юмор-шоу. Острый на язык, бескомпромиссный и прямолинейный. Его провокационные вопросы загоняют в угол именитых звезд и всегда отражают мнение телезрителей.

Ксения Мишина — лучшая актриса страны, которая не боится быть настоящей. Звезда сериала с мировым успехом «Крепостная», победительница танцевального шоу, первая украинская Холостячка и эталон женственности для миллионов украинок. Она открыла свое сердце всей стране и хочет, чтобы каждый участник «Україна має талант» шел к своей мечте также с открытым сердцем.

Евгений Кот — топовый хореограф-постановщик, танцевальный талант которого в свое время открыл СТБ в проекте «Танцуют все!». Солист первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Постановщик рейтинговых телепроектов в стране и танцевальный секс-символ. Он знает всю закадровую телекухню, умеет раскрыть талант и привести его к успеху.

Спасибо, дорогие зрители, за то, что вместе мы доказали: больше всего украинцы ценят добро, душевность и талант.

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

Смотрите первый выпуск шоу «Україна має талант» прямо сейчас!

Video: «Україна має талант»: стала лучшей программой дня! 23 октября состоялась премьера шоу Україна має талант 2021. 1 выпуск Україна має талант 2021 - безоговорочный лидер слота и дня всех телепрограмм!

Больше по теме: Сергей Притула: о судейском составе на «Україна має талант», участниках шоу и собственных талантах

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.