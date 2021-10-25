23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Інни Горячківської просто зараз!

Інна Горячківська не змогла отримати від суддів довгоочікуване «так». На масштабне шоу вона приїхала з Кіровоградської області. 26-річна дівчина танцювала запальну циганочку з 15 розміром бюсту! «Хореографія була слабкувата, тому від мене — ні», — сказав Євген Кот. Із його думкою погодилася і Ксенія Мішина.

Video: Інна Горячківська — танцівниця на «Україна має талант»-2021 Інна Горячківська - учасниця Україна має талант 2021. Інформація про учасницю Україна має талант 2021 танцівницю Інну Горячківську

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