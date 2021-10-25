23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. У першому випуску глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 талановитих учасників! Прем’єра шоу стала беззаперечним лідером слоту і дня серед усіх телепрограм! Дивіться фотодобірку першого випуску проєкту «Україна має талант» просто зараз!

Нагадаємо, що ведучим проєкту став Григорій Решетник. А до трійки зіркових суддів увійшли Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот.

Сергій Притула ― успішний телеведучий і продюсер, автор і співпродюсер першого українськомовного гумористичного шоу. Гострий на язик, безкомпромісний та прямолінійний. Його провокативні запитання заганяють у кут іменитих зірок і завжди відображають думку телеглядачів.

Ксенія Мішина ― найкраща акторка країни, яка не боїться бути справжньою. Зірка серіалу зі світовим успіхом «Кріпосна», переможниця танцювального шоу, перша українська Холостячка й еталон жіночності для мільйонів українок. Вона відкрила своє серце цілій країні і хоче, щоб кожен учасник «Україна має талант» ішов до своєї мрії також із відкритим серцем.

Євген Кот ― топовий хореограф-постановник, танцювальний талант якого свого часу відкрив СТБ у проєкті «Танцюють всі!». Соліст перших в Україні 3D-шоу рівня Цирку дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Постановник найрейтинговіших телепроєктів у країні і танцювальний секс-символ. Він знає всю закадрову телекухню, вміє розкрити талант і привести його до успіху.

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