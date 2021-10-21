Міша Заливако і його обраниця Анна Богдан стали першими зірковими гостями на бекстейдж-шоу «Україна має талант». У перервах між зйомками одного з днів телекастингів його ведуча Jerry Heil розпитала пару про їхні приховані таланти, хто сподобався з учасників і як змінилися їхні стосунки з моменту закінчення романтичного реаліті «Холостяк»-11 на СТБ.

Аня: «Я дивилася всі сезони “Україна має талант” – тоді я ще вчилася в школі. Пам’ятаю, мені дуже подобалася ця передача. Найбільше любила дивитися виступи фокусників, і з того моменту мало що змінилося ― я так само люблю фокуси. На зйомках нового сезону “Україна має талант” мені сподобалися учасники-ілюзіоністи – за їхніми виступами я спостерігала із захватом. Наш народ дуже талановитий!»

Міша: «Упевнений, в Україні є багато талановитих людей, які не можуть так легко пробитися у своїй сфері і заявити про себе. “Україна має талант” – це чудовий шанс для них показати себе, проявити себе, і якщо ти і справді володієш унікальним талантом, то ти отримаєш свою винагороду».

Jerry Heil: «А за що ви могли б отримати винагороду як найталановитіша людина?»

Міша: «Я дуже класно обіймаюся – я майстер спорту в цьому!» (Сміється. – Прим. ред.)

Нагадаємо, Аня стала обраницею Михайла у фіналі проєкту «Холостяк»-11. З моменту його закінчення пара разом уже приблизно рік. Які зміни відбулися в їхніх стосунках за цей період?

Міша: «Відчуття, почуття, контакт між нами – усе інакше. Щодня вони посилюються і міцніють. Зі свого боку можу сказати, що стосунки поліпшуються, ми по-іншому відчуваємо одне одного, сильніше, краще розуміємо одне одного».

Після прем’єри «Україна має талант» починайте кожен ранок неділі з перегляду диджитального бекстейдж-шоу з Jerry Heil. Вона показуватиме все, що відбувалося за лаштунками під час зйомок телекастингів: як учасники готувалися до виходу на головну талант-сцену країни, як реагували на коментарі суддів і хто із зірок приходив їх підтримати.

Справжні емоції, відверті зізнання, найсміливіші мрії і провокаційні інтерв’ю – дивіться у бекстейдж-шоу «Україна має талант» із Jerry Heil після випуску проєкту в ефірі.

Дивіться прем’єру «Україна має талант» уже цієї суботи о 19:00 на СТБ!

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