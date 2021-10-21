Миша Заливако и его избранница Анна Богдан стали первыми звездными гостями на бэкстейдж-шоу «Україна має талант». В перерывах между съемками одного из дней телекастингов его ведущая Jerry Heil расспросила пару об их скрытых талантах, кто понравился из участников и как изменились их отношения с момента окончания романтического реалити «Холостяк»-11 на СТБ.

Аня: «Я смотрела все сезоны “Україна має талант” – тогда я еще училась в школе. Помню, мне очень нравилась эта передача. Больше всего любила смотреть выступления фокусников, и с того момента мало что изменилось ― я так же люблю фокусы. На съемках нового сезона “Україна має талант” мне понравились участники-иллюзионисты – за их выступлениями я наблюдала с восторгом. Наш народ очень талантливый!»

Миша: «Уверен, в Украине есть много талантливых людей, которые не могут так легко пробиться в своей сфере и заявить о себе. “Україна має талант” – это отличный шанс для них показать себя, проявить себя, и если ты и правда обладаешь уникальным талантом, то ты получишь свое вознаграждение».

Jerry Heil: «А за що ви могли б отримати винагороду як найталановитіша людина?»

Миша: «Я очень классно обнимаюсь – я мастер спорта в этом!» (Смеется. – Прим. ред.)

Напомним, Аня стала избранницей Михаила в финале проекта «Холостяк»-11. С момента его окончания пара вместе уже около года. Какие изменения произошли в их отношениях за этот период?

Миша: «Ощущения, чувства, контакт между нами – все иначе. С каждым днем они усиливаются и крепнут. Со своей стороны могу сказать, что отношения улучшаются, мы по-другому чувствуем друг друга, сильнее, лучше понимаем друг друга».

После премьеры «Україна має талант» начинайте каждое утро воскресенья с просмотра диджитального бэкстейдж-шоу с Jerry Heil. Она будет показывать все, что происходило за кулисами во время съемок телекастингов: как участники готовились к выходу на главную талант-сцену страны, как реагировали на комментарии судей и кто из звезд приходил их поддержать.

Настоящие эмоции, откровенные признания, самые смелые мечты и провокационные интервью – смотрите в бэкстейдж-шоу «Україна має талант» с Jerry Heil после выпуска проекта в эфире.

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Смотрите премьеру «Україна має талант» уже в эту субботу в 19:00 на СТБ!