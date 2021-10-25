Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Україна має талант»: фотоподборка 1 выпуска легендарного шоу

25.10.2021

23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. В первом выпуске зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 талантливых участников! Премьера шоу стала безоговорочным лидером слота и дня всех телепрограмм! Смотрите фотоподборку первого выпуска проекта «Україна має талант» прямо сейчас!

Напомним, что ведущим проекта стал Григорий Решетник. А в тройку звездных судей вошли Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

Наталя Лебердюк та Денис Матросов

Сергей Притула ― успешный телеведущий и продюсер, автор и сопродюсер первого украиноязычного юмористического шоу. Острый на язык, бескомпромиссный и прямолинейный. Его провокационные вопросы загоняют в угол именитых звезд и всегда отражают мнение телезрителей.

Ксения Мишина ― лучшая актриса страны, которая не боится быть настоящей. Звезда сериала с мировым успехом «Крепостная», победительница танцевального шоу, первая украинская Холостячка и эталон женственности для миллионов украинок. Она открыла свое сердце всей стране и хочет, чтобы каждый участник «Україна має талант» шел к своей мечте также с открытым сердцем.

Евгений Кот ― топовый хореограф-постановщик, танцевальный талант которого в свое время открыл СТБ в проекте «Танцуют все!». Солист первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей ( «Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Постановщик самых рейтинговых телепроектов в стране и танцевальный секс-символ. Он знает всю закадровую телекухню, умеет раскрыть талант и привести его к успеху.

судьи украина мае талант 2021

Больше по теме: Сергей Притула: о судейском составе на «Україна має талант», участниках шоу и собственных талантах

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.