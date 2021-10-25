23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. В первом выпуске зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 талантливых участников! Премьера шоу стала безоговорочным лидером слота и дня всех телепрограмм! Смотрите фотоподборку первого выпуска проекта «Україна має талант» прямо сейчас!

Напомним, что ведущим проекта стал Григорий Решетник. А в тройку звездных судей вошли Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

Сергей Притула ― успешный телеведущий и продюсер, автор и сопродюсер первого украиноязычного юмористического шоу. Острый на язык, бескомпромиссный и прямолинейный. Его провокационные вопросы загоняют в угол именитых звезд и всегда отражают мнение телезрителей.

Ксения Мишина ― лучшая актриса страны, которая не боится быть настоящей. Звезда сериала с мировым успехом «Крепостная», победительница танцевального шоу, первая украинская Холостячка и эталон женственности для миллионов украинок. Она открыла свое сердце всей стране и хочет, чтобы каждый участник «Україна має талант» шел к своей мечте также с открытым сердцем.

Евгений Кот ― топовый хореограф-постановщик, танцевальный талант которого в свое время открыл СТБ в проекте «Танцуют все!». Солист первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей ( «Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Постановщик самых рейтинговых телепроектов в стране и танцевальный секс-символ. Он знает всю закадровую телекухню, умеет раскрыть талант и привести его к успеху.

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