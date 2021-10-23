Сегодня, 23 октября, состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант». Перед судьями выступили 15 участников из разных уголков мира, но только одному удалось завоевать Золотую кнопку проекта, а с ней ― билет в финал! Кто эти счастливчики? Читайте прямо сейчас!

Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон

Наталья Лебердюк и Денис Матросов из Киева рисовали картину светом. Они изобразили всю боль Чернобыльской катастрофы и показали новый вид искусства, от их номера плакал весь зрительский зал! Даже судьи не смогли сдержать слез.

«У вас незаурядный талант. Это не только рисование светом на холсте! Вам удалось разбудить в людях что-то глубинное и вытянуть это наружу. Это был сильный номер, и мы не будем с коллегами обсуждать ваш талант, говорить “да” или “нет”, потому что вы ― в финале!» ― растрогался Сергей Притула и нажал первую Золотую кнопку!

Смотрите выступление Натальи Лебердюк и Дениса Матросова прямо сейчас!

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