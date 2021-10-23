Сьогодні, 23 жовтня, відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант». Перед суддями виступило 15 учасників з різних куточків світу, але тільки одному вдалося вибороти Золоту кнопку проєкту, а з нею — квиток до фіналу! Хто ці щасливчики? Читайте просто зараз!

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

Наталя Лебердюк і Денис Матросов із Києва малювали картину світлом. Вони зобразили весь біль Чорнобильської катастрофи і показали новий вид мистецтва, від їхнього номеру плакав весь глядацький зал! Навіть судді не змогли стримати сліз.

«Ви маєте неабиякий талант. Це не тільки малювання світлом на полотні! Вам вдалося розбудити в людях щось таке глибинне і витягнути це назовні. Це був сильний номер, і ми не будемо з колегами обговорювати ваш талант, говорити “так” чи “ні”, тому що ви — у фіналі!» — розчулився Сергій Притула і натиснув першу Золоту кнопку!

Дивіться виступ Наталі Лебердюк та Дениса Матросова просто зараз!

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