На проекте «Україна має талант»-2021 финалистов будет определять экспертное жюри по завершении всех телевизионных кастингов. Но исключением станут те участники, которые получат Золотую кнопку, — они проходят в финал сразу после первого выступления на сцене «Україна має талант».

Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон

Наталья Лебердюк и Денис Матросов

Наталья Лебердюк и Денис Матросов получили первую Золотую кнопку уже в 1 выпуске «Україна має талант»-2021. Художники из Киева рисовали картину светом. Они изобразили всю боль Чернобыльской катастрофы и показали зрителям новый вид искусства.

Номер впечатлил не только весь зрительский зал, который аплодировал стоя, но и судейский состав. Но первым нажал Золотую кнопку именно Сергей Притула:

«У вас невероятный талант! Это не только рисование светом на холсте! Вам удалось разбудить в людях что-то глубинное и вытянуть это наружу. Это был сильный номер, и мы не будем с коллегами обсуждать ваш талант, говорить «да» или «нет», потому что вы — в финале!»

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