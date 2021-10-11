Сергей Притула ― один из самых популярных украинских телеведущих, мнение которого часто совпадает со взглядами телезрителей. Его провокационные вопросы загоняют в угол именитых звезд, а принципиальность и прямолинейность вызывают уважение в профессиональных телевизионных кругах. Ведущий впервые сел в судейское кресло «Україна має талант» и перед стартом нового сезона проекта дал развернутое интервью для читателей сайта STB.UA.

Проект «Україна має талант» дал дорогу многим талантливым украинцам: Александру Божику, коллективу Workout и акробатической семье Дудник. Увидели ли вы в этом году такое же количество бриллиантов?

Бесспорно, да! В этом сезоне зрителей ждет целая плеяда невероятно крутых артистов эстрадно-циркового искусства. Отечественная школа эквилибристов, воздушных гимнастов и акробатов ― это нечто невероятное! Украинцы de facto могут насладиться их искусством и творчеством только на шоу «Україна має талант», поскольку почти все они работают за рубежом. И есть уже мечта, которая сформировалась во время этих телевизионных кастингов, чтобы все ребята, которые выступают на площадках Германии, Соединенных Штатов Америки, Южной Кореи, Китая, Cirque du Soleil, ― чтобы все они в какой-то замечательный день собрались под одной крышей в Украине. Я видел, как загорелся Евгений Кот после увиденного, когда после выступлений акробатов сказал: «Я что-нибудь придумаю». Я хочу, чтобы он что-то придумал! Потому что я с большим удовольствием и сам ходил бы, и детей своих водил бы на такие замечательные выступления. Возможно, однажды мы этого дождемся.

Конечно, и во многих других жанрах есть интересные люди. Не знаю, как будет складываться их карьера, но сегодня площадка шоу «Україна має талант» единственная дает им возможность заявить о себе в телевизионном пространстве, показать на всю страну, что они действительно очень крутые. К нам приходили совершенно невероятные дети с вокальными, интеллектуальными данными, и осталось дело за малым ― чтобы их увидел в этом шоу тот, кто будет готов инвестировать в их будущее.

На кастингах заметно, что вам очень сложно говорить «нет» именно детям…

Мне как судье шоу «Україна має талант» сложнее всего оценивать выступления людей в двух категориях: дети и представители Тернопольщины (смеется. ― Прим. ред.). Поэтому, когда на сцену вышел детский коллектив с Тернопольщины, для меня сошлось два в одном. Я понимаю, что зритель всегда будет пытаться поймать тебя на какой-то предвзятости или на попытке протащить кого-то дальше, опираясь на землячество и тому подобное. Я всегда говорю тернопольским, что для того, чтобы я сказал «да», вы должны быть на две головы выше соперников в вашей категории. И детям говорить «нет» очень трудно, потому что даже когда приходят взрослые, они тяжело воспринимают твое «нет», не слышат аргументации и считают, что их засудили. А в детском возрасте это «нет» может сыграть в две стороны. Если ребенок умеет слышать, то он услышит замечания и поймет, почему ты это говоришь, признает свои ошибки и будет работать над их исправлением. А в некоторых случаях это «нет» может стать причиной того, что ребенок закроется в себе и никогда этим заниматься не будет. Поэтому «нет» говорить очень трудно, и нужно очень правильно подбирать формулировки, чтобы отказать ребенку так, чтобы он не захотел уйти из этого ремесла навсегда.

Заметила, что вас очень впечатлили художники, рисующие светом. После выступления вы не смогли сдержать эмоций…

Во-первых, жанр, в котором они работают, ― это действительно что-то новое. Я всего раз в жизни до их выступления видел подобное искусство, когда рисуют светом на холсте. Но в том случае это было достаточно примитивно. А на сцене «Україна має талант» эти художники представили абсолютно совершенный номер, в котором раскрыли свое мастерство и в конце концов показали очень крутой сюжет, связанный с Чернобыльской трагедией. Я благодарен этим участникам за то, что своим искусством они держат эту тему в инфопространстве. Потому что мы ― люди ― существа несовершенные, часто забываем о важных вещах, а о них забывать нельзя. 35 лет прошло со времен Чернобыльской трагедии, но сотни тысяч людей в Украине, если не миллионы, до сих пор ощущают последствия этой катастрофы. И так все звезды сошлись в этом номере, что пронзили меня до глубины души, до костного мозга… Это замечательный ответ песочной анимации.

Ваш сын не раз приходил за кулисы шоу в качестве зрителя. Появилось у него от увиденного желание заниматься цирковым искусством или акробатикой? Или он больше посвящает себя науке и музыке?

Наверное, нет. У него нет желания заходить в ту сферу, которая ему не известна. Сын ― довольно занятой молодой человек (улыбается. ― Прим. ред.). В последний раз, когда он приходил на «Україна має талант», он вернулся из музыкального лагеря, в который ездит каждый год, играет на ударных и, собственно, купается в этом.

Вы говорите о музыкальном лагере в Карпатах?

Именно. В Киеве Дмитрий довольно долго занимается игрой на барабанах. Со всей Украины, из разных кружков, рок-школ собираются дети ― более 20 человек ― и едут в Карпаты. Там они делятся на несколько групп и две недели проводят музыкальные репетиции. Кроме того, в Карпатах они живут нормальной жизнью детей, приехавших в лагерь: ходят в горы, на реку, в бассейн и тому подобное. Так, разбившись на группы, они создают новую музыку вместе с вокалистами и музыкантами. Дети берут 3‒4 песни популярных исполнителей, обычно рок-направления, и учат их на репетициях. А затем у них гала-концерт, на котором молодые таланты выступают. После этого он приехал на «Україна має талант», весь вдохновенный, и смотрел на происходящее на сцене. Иногда вступал со мной в споры, потому что, по его мнению, я неправильно кого-то сужу. Но какого-то желания выйти на сцену я в его глазах точно не вижу.

Вы довольно быстро узнаете, когда приходят участники, манипулирующие слезами и эмоциями…

У меня нет предвзятого отношения к участникам по одному критерию. Просто я всегда стараюсь смотреть на выступление объективно, учитывая то, как оно выглядит на общем уровне. Ведь конкуренция сумасшедшая, и уровень тех, кто получил от нас «да», очень высок. И, конечно, зрители сформируют свое мнение уже после просмотра шоу.

Вы довольно категоричны в вопросах российской музыки, это было ощутимо и во время съемок проекта. Почему, по вашему мнению, имея такую ​​огромную базу мировых и украинских хитов, люди до сих пор поют русские песни на большой сцене?

Как по мне, это довольно сложный вопрос, чтобы я вместил свой ответ в один абзац. Все на самом деле корнями своими уходит в образование. Низкий образовательный уровень порождает отсутствие критического мышления. И гибридная война, которая ведется с Российской Федерацией, имеет очень много различных фронтов. Один из них ― информационный. Как это работает? Очень просто! Сначала людям повторяют фразу: «Русские и украинцы ― один народ». Затем: «Если мы одинаковые, если нам нравится одно и то же, то почему мы не вместе? Надо исправить эту жестокую несправедливость». А мы не одинаковые. Мы совсем разные!

Именно поэтому я считаю необходимым вести борьбу в YouTube пространстве, потому что информационная война пока не в нашу пользу. Государство не внедряет никаких масштабных политик, чтобы обезопасить наше подрастающее поколение от влияния российского информационного пространства. А нам нужно от него бежать подальше. Почему люди слушают условного Моргенштерна? Не Jay-Z? Потому что вновь возвращаемся к образованию. Для того, чтобы слушать Jay-Z, надо понимать язык. А с английским хорошо не у всех. Поэтому слушается то, что ты прежде всего понимаешь. И все это навевает грусть. Потому что вместо того, чтобы тянуться к чему-то величественному и качественному, часть наших граждан тянется к тупому пародированию, косплею. Зачем тебе слушать пародию? Слушай оригинал!

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