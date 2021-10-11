Сергій Притула — один з найпопулярніших українських телеведучих, думка якого часто збігається з поглядами телеглядачів. Його провокативні запитання заганяють у кут іменитих зірок, а принциповість і прямолінійність викликають повагу у професійних телевізійних колах. Ведучий вперше сів у суддівське крісло «Україна має талант» і перед стартом нового сезону проєкту дав розгорнуте інтерв’ю для читачів сайту STB.UA.

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Проєкт «Україна має талант» дав дорогу багатьом талановитим українцям: Олександрові Божику, колективу Workout та акробатичній сім’ї Дудників. Чи побачили ви цього року таку ж кількість діамантів?

Безперечно, так! Цього сезону на глядачів чекає ціла плеяда неймовірно крутих артистів естрадно-циркового мистецтва. Вітчизняна школа еквілібристів, повітряних гімнастів та акробатів — це щось неймовірне! Українці de facto можуть насолодитися їхнім мистецтвом і творчістю тільки на шоу «Україна має талант», позаяк майже всі вони працюють за кордоном. І є вже мрія, яка сформувалася під час цих телевізійних кастингів, щоб усі хлопці й дівчата, які виступають на майданчиках Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Південної Кореї, Китаю, Cirque du Soleil, ― щоб усі вони в якийсь чудовий день зібралися під одним дахом, в Україні. Я бачив, як загорівся Євген Кот після побаченого, коли після виступів акробатів сказав: «Я щось придумаю». Я дуже хочу, щоб він щось придумав! Тому що я з великим задоволенням і сам ходив би, і дітей своїх водив би на такі чудові виступи. Можливо, одного дня ми цього дочекаємося.

Звичайно, і в багатьох інших жанрах є цікаві люди. Не знаю, як складатиметься їхня кар’єра, але на сьогодні майданчик шоу «Україна має талант» єдиний дає їм змогу заявити про себе в телевізійному просторі, показати на всю країну, що вони справді дуже круті. До нас приходили абсолютно неймовірні діти з вокальними, інтелектуальними даними, і залишилася справа за малим — щоб їх побачив у цьому шоу той, хто буде готовий інвестувати в їхнє майбутнє.

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На кастингах помітно, що вам дуже складно казати «ні» саме дітям…

Мені як судді шоу «Україна має талант» найважче оцінювати виступи людей у двох категоріях: діти і представники Тернопільщини (сміється. — Прим. ред.). Тому, коли на сцену вийшов дитячий колектив з Тернопільщини, для мене зійшлося два в одному. Я розумію, що глядач завжди намагатиметься зловити тебе на якійсь упередженості чи на спробі протягнути когось далі, спираючись на земляцтво тощо. Я завжди кажу тернопільським, що для того, щоб я вам сказав «так», ви повинні бути на дві голови вищими за суперників у вашій категорії. І дітям казати «ні» дуже важко, бо навіть коли приходять дорослі, вони важко сприймають твоє «ні», не чують аргументацій і вважають, що їх засудили. А в дитячому віці це «ні» може зіграти у два боки. Якщо дитина вміє чути, то вона почує зауваження і зрозуміє, чому ти це кажеш, визнає свої помилки і буде працювати над їх виправленням. А в деяких випадках це «ні» може стати причиною того, що дитина закриється в собі і більше ніколи цим не займатиметься. Тому «ні» казати дуже важко, і потрібно дуже правильно добирати формулювання, щоб відмовити дитині так, аби вона не захотіла піти з цього ремесла назавжди.

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Помітила, що вас дуже вразили художники, які малюють світлом. Після виступу ви не змогли стримати емоцій…

По-перше, жанр, у якому вони працюють, — це справді щось нове. Я всього раз у житті до їхнього виступу бачив подібне мистецтво, коли малюють світлом на полотні. Але в тому випадку це було достатньо примітивно. А на сцені «Україна має талант» ці художники представили абсолютно довершений номер, у якому розкрили свою майстерність і зрештою показали дуже крутий сюжет, пов’язаний із Чорнобильською трагедією. Я вдячний цим учасникам за те, що своїм мистецтвом тримають цю тему в інфопросторі. Тому що ми — люди — створіння недосконалі, часто забуваємо про важливі речі, а про них забувати не можна. 35 років минуло з часів Чорнобильської трагедії, але сотні тисяч людей в Україні, якщо не мільйони, донині відчувають наслідки цієї катастрофи. І отак усі зорі зійшлися в цьому номері, що пройняли мене до глибини душі, до кісткового мозку… Це чудова відповідь піщаній анімації.

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Ваш син не раз приходив за лаштунки шоу як глядач. Чи з’явилося в нього від побаченого бажання займатися цирковим мистецтвом або акробатикою? Чи він більше присвячує себе науці та музиці?

Напевно, ні. У нього немає бажання заходити в ту царину, яка йому не відома. Син — доволі зайнятий молодий чоловік (усміхається. — Прим. ред.). Востаннє, коли він приходив на «Україна має талант», він повернувся з музичного табору, у який їздить щороку, грає на ударних і, власне, купається в цьому.

Ви кажете про музичний табір у Карпатах?

Саме так. У Києві Дмитро доволі довго займається грою на барабанах. Зі всієї України, з різних гуртків, рок-шкіл збираються діти ― більш ніж 20 людей ― і їдуть у Карпати. Там вони діляться на кілька гуртів і два тижні проводять музичні репетиції. Крім того, у Карпатах вони живуть нормальним життям дітей, які приїхали в табір: ходять у гори, на річку, в басейн тощо. Так, розбившись на гурти, вони створюють нову музику разом з вокалістами та музикантами. Діти беруть 3‒4 пісні популярних виконавців, зазвичай рок-спрямування, і вчать їх на репетиціях. А опісля в них гала-концерт, на якому молоді таланти виступають. Після цього він приїхав на «Україна має талант», весь натхненний, і дивився на те, що відбувається на сцені. Часом вступав зі мною в суперечки, бо, на його думку, я неправильно когось суджу. Але якогось бажання вийти на сцену я в його очах точно не бачу.

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Ви доволі швидко розпізнаєте, коли приходять учасники, які маніпулюють сльозами та емоціями…

У мене немає упередженого ставлення до учасників за жодним критерієм. Просто я завжди намагаюсь дивитися на виступ об’єктивно, зважаючи на те, який він має вигляд на загальному рівні. Адже конкуренція шалена, і рівень тих, хто отримав від нас «так», дуже високий. Та, звичайно, глядачі сформують свою думку вже після перегляду шоу.

Ви доволі категоричні в питаннях російської музики, це було відчутно і під час знімання проєкту. Чому, на вашу думку, маючи таку величезну базу світових та українських хітів, люди досі співають російські пісні на великій сцені?

Як на мене, це доволі важке питання, аби я вмістив свою відповідь в один абзац. Усе насправді корінням своїм іде в освіту. Низький освітній рівень породжує відсутність критичного мислення. І гібридна війна, яка ведеться з Російською Федерацією, має дуже багато різних фронтів. Один із них — інформаційний. Як це працює? Дуже просто! Спочатку людям повторюють фразу: «Росіяни і українці — один народ». Потім: «Якщо ми однакові, якщо нам подобається одне й те саме, то чого ми не разом? Треба виправити цю жорстоку несправедливість». А ми не однакові. Ми зовсім різні!

Саме тому я вважаю за необхідне вести боротьбу в YouTube-просторі, бо інформаційна війна поки що не на нашу користь. Держава не впроваджує жодних масштабних політик, щоб убезпечити наше юне покоління від впливу російського інформаційного простору. А нам потрібно від нього тікати якнайдалі. Чому люди слухають умовного Моргенштерна? Не Jay-Z? Тому що знову повертаємося до освіти. Для того, щоб слухати Jay-Z, треба розуміти мову. А з англійською добре не у всіх. Тому слухається те, що ти насамперед розумієш. І все це навіває сум. Бо замість того, щоб тягнутися до чогось величного та якісного, частина наших громадян тягнеться до тупого пародіювання, косплею. Навіщо тобі слухати пародію? Слухай оригінал!

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