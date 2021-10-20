23 октября в 19:00 в эфире СТБ состоится грандиозная премьера проекта «Україна має талант». К составу звездного жюри – Сергею Притуле, Ксении Мишиной и Евгению Коту – присоединится и четвертый судья. Кто это будет – читайте в материале.

Video: «Україна має талант»-2021: имена всех приглашенных судей 23 октября в 19:00 в эфире СТБ - премьера Україна має талант. К составу звездного жюри – Сергею Притуле, Ксении Мишиной и Евгению Коту – присоединится и четвертый судья. Кто это будет?

Приглашенными судьями на «Україна має талант» станут люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах. Это Маша Ефросинина, Лилия Подкопаева, Руслана, Жан Беленюк и Ольга Харлан.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина ― украинская телеведущая, актриса и общественный деятель, идейный вдохновитель благотворительного фестиваля Charity weekend, почётный посол ООН в области народонаселения в Украине. Ведущая провокационного шоу «Мой секрет» на телеканале СТБ, автор ютуб-проекта «Экзамен на откровенность».

«Реинкарнация телешоу, на мой взгляд, рисковый вариант. Но не в случае с “Україна має талант”. Ранее, еще не имея отношения к этому проекту, я часто слышала сожаления людей от того, что его приостановили. И уже тогда я понимала, что это и есть самая настоящая народная любовь телезрителей. “Україна має талант” ― один из немногих проектов, которые могут быть долговечными. Сейчас на украинском телевидении это большая редкость. Этот проект ― площадка для объединения и самовыражения невероятно талантливых людей, которые идут к своей мечте. И я присоединилась к проекту из огромного восхищения легендарным форматом и моего невероятного уважения к телеканалу СТБ», ― поделилась впечатлениями Маша.

Больше по теме: Евгений Кот рассказал, кто будет самым строгим судьей шоу «Україна має талант»

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева – абсолютная чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр в Атланте, обладательница Кубка Европы. Ее авторский элемент – двойное сальто вперед с поворотом на 180 градусов, сложнейший в спортивной гимнастике – до сих пор в мире никто не повторил и он назван именем Лилии. Обладательница 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей на международных соревнованиях. Заслуженный мастер спорта Украины и судья международной категории. Основательница и глава Международного благотворительного фонда «Здоровье поколений», спортивного фестиваля «Золотая Лилия», а также сети гимнастических школ.

«Я испытываю сумасшедший адреналин и восторг от встречи с невероятными талантами. Уверена, что увижу здесь потрясающих людей, ведь на сцене “Україна має талант” традиционно собираются самые крутые и самые талантливые украинцы. Участников кастинга судить буду объективно и честно. Как судья международного класса, я бываю достаточно строга. Если я вижу, что человек ошибается, не могу поставить ему хорошую оценку. Но если человек достоин наивысшего балла и положительного ответа, то, конечно же, это будет именно такой ответ», – поделилась ожиданиями от кастинга Лилия.

Больше по теме: Сергей Притула: Cудейство на «Україна має талант», пожалуй, самая пиковая точка в моей карьере

Руслана

Руслана Лыжичко – певица, победительница песенного конкурса Евровидение-2004, народная артистка Украины.

«Грандіозний проєкт “Україна має талант” відкриває багато унікальних талантів нашої країни. Я щаслива стати його частиною і хочу отримати заряд натхнення від учасників! Хочеться, щоб мрії людей здійснились і вся країна цієї осені побачила, яка талановита наша нація. Я сама знаю, яка велика праця стоїть за кожним талантом і наскільки важлива підтримка близьких людей. Впевнена, це буде яскравий сезон!» ― поделилась ожиданиями от кастинга Руслана.

Больше по теме: СТБ запустил 3D-борды «Україна має талант»

Жан Беленюк

Жан Беленюк ― известный украинский спортсмен, борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр в Токио 2020, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, многократный чемпион мира и Европы.

«“Україна має талант” ― крутая площадка, которая раскрывает все разнообразие талантов нашей страны и помогает им проявить себя. Этот проект вызывает во мне гордость за украинцев, которые идут к своей мечте и много работают над ее достижением. Поэтому, как только у меня появилось немного свободного времени, я согласился стать приглашенным судьей проекта. Конечно же, с особым интересом жду участников, которые придут демонстрировать спортивный талант», ― комментирует Жан.

По словам олимпийского чемпиона, он постарается держать золотую середину между лояльностью и строгостью, особенно в отношении юных талантов.

«Хоть я и выгляжу строгим и серьезным, перед талантливыми детьми мне трудно устоять. Постараюсь быть максимально объективным. Для меня крайне важно, чтобы ни один из участников не утратил желания продолжать заниматься своим делом. Даже если он не пройдет кастинг, заявить о себе на всю страну на такой масштабной площадке — уже огромный шаг и ценный опыт. Потому что здесь ты выходишь из зоны комфорта, своего тренировочного зала, проверяешь себя на прочность, выдержку и готовность выступать перед большой аудиторией», ―поделился ожиданиями от кастинга Жан.

Больше по теме: Экс-участница «Холостяка» пришла на кастинг «Україна має талант»

Ольга Харлан

Ольга Харлан ― олимпийская чемпионка по фехтованию, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Украины.

«Для меня очень знаково и почетно, что мое первое серьезное судейство состоится на легендарном масштабном шоу “Україна має талант”. Сложно даже предположить, какими умениями нас будут удивлять участники, ведь мы ― невероятно талантливая нация! И так важно, что у каждого украинца есть крутая возможность проявить себя на сцене “Україна має талант”. Это большой и важный опыт, возможность услышать честное профессиональное мнение ― как похвалу, так и критику. По себе знаю, критика часто дается тяжело, но она как никогда важна, чтобы понять, куда двигаться дальше и в чем улучшить свои умения. Я уважаю труд, который люди вкладывают, чтобы достичь своей мечты, поэтому намерена быть максимально справедливой, предельно честной перед участниками. Буду оценивать не только уровень их мастерства, но и эмоции, и подачу. Вкладывает или нет артист душу в свое выступление ― это сразу чувствуется», ― поделилась Ольга.

Не пропустите премьеру легендарного шоу «Україна має талант» уже 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ!

Больше по теме: Ксения Мишина: Участники и выступления на «Україна має талант» ― как из мира фантастики!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.