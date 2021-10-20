23 жовтня о 19:00 в ефірі СТБ відбудеться грандіозна прем’єра проєкту «Україна має талант». До складу зіркового журі – Сергія Притули, Ксенії Мішиної та Євгена Кота – приєднається і четвертий суддя. Хто це буде – читайте в матеріалі.

Video: «Україна має талант»-2021: імена всіх запрошених суддів 23 жовтня о 19:00 в ефірі СТБ - прем'єра Україна має талант. До складу зіркового журі – Сергія Притули, Ксенії Мішиної та Євгена Кота – приєднається і четвертий суддя. Хто це буде?

Запрошеними суддями на «Україна має талант» стануть люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах. Це Маша Єфросиніна, Лілія Подкопаєва, Руслана, Жан Беленюк і Ольга Харлан.

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна ― українська телеведуча, актриса і громадська діячка, ідейна натхненниця благодійного фестивалю Charity weekend, почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні. Ведуча провокаційного шоу «Мій секрет» на телеканалі СТБ, авторка ютуб-проєкту «Экзамен на откровенность».

«Реінкарнація телешоу, на мій погляд, ризиковий варіант. Але не у випадку з “Україна має талант”. Раніше, ще не бувши причетною до цього проєкту, я часто чула, як люди шкодують про те, що його поставили на паузу. І вже тоді я розуміла, що це і є та справжня народна любов телеглядачів. “Україна має талант” ― один з небагатьох проєктів, які можуть бути довговічними. Зараз на українському телебаченні це велика рідкість. Цей проєкт – майданчик для об’єднання і самовираження неймовірно талановитих людей, які йдуть до своєї мрії. І я приєдналася до проєкту через величезне захоплення легендарним форматом і мою неймовірну повагу до телеканалу СТБ», ― поділилася враженнями Маша.

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Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва – абсолютна чемпіонка світу, Європи та Олімпійських ігор в Атланті, володарка Кубка Європи. Її авторський елемент – подвійне сальто вперед з поворотом на 180 градусів, найскладніший у спортивній гімнастиці – досі в світі ніхто не повторив і він названий ім’ям Лілії. Володарка 45 золотих, 21 срібних та 14 бронзових медалей на міжнародних змаганнях. Заслужений майстер спорту України й суддя міжнародної категорії. Засновниця і голова Міжнародного благодійного фонду «Здоров’я поколінь», спортивного фестивалю “Золота Лілія”, а також мережі гімнастичних шкіл.

«Я відчуваю шалений адреналін і захват від зустрічі з неймовірними талантами. Впевнена, що побачу тут неймовірних людей, адже на сцені “Україна має талант” традиційно збираються найкрутіші та найталановитіші українці. Учасників кастингу оцінюватиму об’єктивно й чесно. Як суддя міжнародного класу, я буваю досить сувора. Якщо я бачу, що людина помиляється, не можу поставити їй гарну оцінку. Але якщо людина гідна найвищого балу й позитивної відповіді, то, звичайно ж, це буде саме така відповідь», – поділилася очікуваннями від кастингу Лілія.

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Руслана

Руслана Лижичко ― співачка, переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2004, народна артистка України.

«Грандіозний проєкт “Україна має талант” відкриває багато унікальних талантів нашої країни. Я щаслива стати його частиною і хочу отримати заряд натхнення від учасників! Хочеться, щоб мрії людей здійснились і вся країна цієї осені побачила, яка талановита наша нація. Я сама знаю, яка велика праця стоїть за кожним талантом і наскільки важлива підтримка близьких людей. Впевнена, це буде яскравий сезон!», ― поділилася очікуваннями від кастингу Руслана.

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Жан Беленюк

Жан Беленюк ― відомий український спортсмен, борець греко-римського стилю, чемпіон Олімпійських ігор в Токіо 2020 року, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, багаторазовий чемпіон світу та Європи.

«”Україна має талант”― крутий майданчик, який розкриває все розмаїття талантів нашої країни і допомагає їм проявити себе. Цей проєкт викликає в мені гордість за українців, які йдуть до своєї мрії і багато працюють над її досягненням. Тому, як тільки у мене з’явилося трохи вільного часу, я погодився стати запрошеним суддею проєкту. Звичайно ж, з особливим інтересом чекаю на учасників, які прийдуть демонструвати спортивний талант»,― коментує Жан.

За словами олімпійського чемпіона, він намагатиметься тримати золоту середину між лояльністю і строгістю, особливо щодо юних талантів.

«Хоча я виглядаю суворим і серйозним, перед талановитими дітьми мені важко встояти. Намагатимуся бути максимально об’єктивним. Для мене вкрай важливо, щоб жоден з учасників не втратив бажання продовжувати займатися своєю справою. Навіть якщо він не пройде кастинг, заявити про себе на всю країну на такому масштабному майданчику ― величезний крок і цінний досвід. Тому що тут ти виходиш із зони комфорту, свого тренувального залу, перевіряєш себе на міцність, витримку і готовність виступати перед великою аудиторією», ― поділився очікуваннями від кастингу Жан.

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Ольга Харлан

Ольга Харлан ― олімпійська чемпіонка з фехтування, шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи, заслужена майстер спорту України.

«Для мене дуже знаково і почесно, що моє перше серйозне суддівство відбудеться на легендарному масштабному шоу “Україна має талант”. Складно навіть уявити, якими вміннями нас дивуватимуть учасники, адже ми ― неймовірно талановита нація! І так важливо, що в кожного українця є крута можливість проявити себе на сцені “Україна має талант”. Це великий і важливий досвід, можливість почути чесну професійну думку ― як похвалу, так і критику. З власного досвіду знаю, критика часто дається важко, але вона як ніколи важлива, щоб зрозуміти, куди рухатися далі і в чому покращити свої вміння. Я поважаю працю, яку люди вкладають, щоб досягти своєї мрії, тому маю намір бути максимально справедливою, чесною перед учасниками. Буду оцінювати не тільки рівень їхньої майстерності, а й емоції, і подачу. Вкладає чи ні артист душу у свій виступ ― це одразу відчувається», ― поділилася Ольга.

Не пропустіть прем’єру легендарного шоу «Україна має талант» вже 23 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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