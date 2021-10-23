На проєкті «Україна має талант»-2021 фіналістів визначатиме експертне журі після закінчення всіх телевізійних кастингів. Але винятком стануть ті учасники, які отримають Золоту кнопку, — вони проходять у фінал відразу після першого виступу на сцені «Україна має талант».

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

Наталія Лебердюк і Денис Матросов

Наталія Лебердюк і Денис Матросов отримали першу Золоту кнопку вже у 1 випуску «Україна має талант»-2021. Художники з Києва малювали картину світлом. Вони зобразили весь біль Чорнобильської катастрофи та показали глядачам новий вид мистецтва.

Номер вразив не тільки весь глядацький зал, який аплодував стоячи, а й суддівський склад. Однак першим натиснув Золоту кнопку саме Сергій Притула:

«Ви маєте неабиякий талант! Це не тільки малювання світлом на полотні! Вам вдалося розбудити в людях щось таке глибинне і витягнути це назовні. Це був сильний номер, і ми не будемо з колегами обговорювати ваш талант, говорити “так” чи “ні”, тому що ви — у фіналі!»

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