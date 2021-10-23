Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Хто пройшов у фінал «Україна має талант»-2021: імена фіналістів (Доповнюється)

23.10.2021

На проєкті «Україна має талант»-2021 фіналістів визначатиме експертне журі після закінчення всіх телевізійних кастингів. Але винятком стануть ті учасники, які отримають Золоту кнопку, — вони проходять у фінал відразу після першого виступу на сцені «Україна має талант».

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

Наталія Лебердюк і Денис Матросов 

Наталія Лебердюк і Денис Матросов отримали першу Золоту кнопку вже у 1 випуску «Україна має талант»-2021. Художники з Києва малювали картину світлом. Вони зобразили весь біль Чорнобильської катастрофи та показали глядачам новий вид мистецтва. 

Номер вразив не тільки весь глядацький зал, який аплодував стоячи, а й суддівський склад. Однак першим натиснув Золоту кнопку саме Сергій Притула:

«Ви маєте неабиякий талант! Це не тільки малювання світлом на полотні! Вам вдалося розбудити в людях щось таке глибинне і витягнути це назовні. Це був сильний номер, і ми не будемо з колегами обговорювати ваш талант, говорити “так” чи “ні”, тому що ви — у фіналі!»

Більше на тему: Сергій Притула: про суддівський склад на «Україна має талант», учасників шоу та власні таланти

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.