Инна Горячковская ― танцовщица на «Україна має талант»-2021
25.10.2021
23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Инны Горячковской прямо сейчас!
Инна Горячковская не смогла получить от судей долгожданное «да». На масштабное шоу она приехала из Кировоградской области. 26-летняя девушка танцевала зажигательную цыганочку с 15 размером груди! «Хореография была слабовата, поэтому от меня ― нет», ― сказал Евгений Кот. С его мнением согласилась и Ксения Мишина.
Video: Инна Горячковская ― танцовщица на «Україна має талант»-2021
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