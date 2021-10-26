Состоялась главная премьера осени, которой все зрители так сильно ждали, – в эфире СТБ стартовало легендарное талант-шоу «Україна має талант». В первом выпуске проекта выступило 15 талантливых участников, но лишь 13 из них смогли пройти в следующий отборочный этап.

Эксклюзивный бэкстейдж шоу «Україна має талант»-2021: выпуск 1

Video: Дети на «Україна має талант»: 10-летняя девочка-каучук и 2-летний барабанщик Всеволод В 1 выпуске Україна має талант 2021 каждый смог проявить талант, независимо от возраста или жанра. Читайте, как дети покорили Україна має талант в 1 выпуске

«Україна має талант» дала возможность каждому желающему проявить свой талант и выступить на сцене, независимо от возраста или жанра. Так, самым маленьким участником проекта стал 2-летний барабанщик Всеволод – полноценный член группы профессиональных музыкантов Drum Force со Львова, которые создали уникальный инструмент из труб ― трубофон.

Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон

Video: Дети на «Україна має талант»: 10-летняя девочка-каучук и 2-летний барабанщик Всеволод В 1 выпуске Україна має талант 2021 каждый смог проявить талант, независимо от возраста или жанра. Читайте, как дети покорили Україна має талант в 1 выпуске

В первом выпуске зрители также смогли увидеть выступление талантливых воздушных акробатов – 9-летней Оли и 13-летнего Валеры. Юные артисты выступили с трогательным номером под песню «Lovely» известной исполнительницы Billie Eilish. И получили долгожданные три «да» от судей проекта.

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Video: Дети на «Україна має талант»: 10-летняя девочка-каучук и 2-летний барабанщик Всеволод В 1 выпуске Україна має талант 2021 каждый смог проявить талант, независимо от возраста или жанра. Читайте, как дети покорили Україна має талант в 1 выпуске

В жанре poledance на сцене выступила 8-летняя Даша из Черкас. Девочка обладает невероятной гибкостью и силой. Она выполняла такие сложные элементы на пилоне и на такой большой для нее высоте, что, по словам судьи Евгения Кота, на это способны не все взрослые пилонисты. И Даша, конечно же, получила три «да» от судей.

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Video: Дети на «Україна має талант»: 10-летняя девочка-каучук и 2-летний барабанщик Всеволод В 1 выпуске Україна має талант 2021 каждый смог проявить талант, независимо от возраста или жанра. Читайте, как дети покорили Україна має талант в 1 выпуске

Последней на сцену талант-шоу вышла 10-летняя София и продемонстрировала свои умения в жанре каучук и эквилибр, а также смогла выполнить сложный трюк сестер Росс. Девочка ― фанатка «Україна має талант» с детства и именно после выступления одного из участников проекта захотела заниматься гимнастикой. Но в ее родном городке Подольск в Одесской области не было ни одной гимнастической студии. Поэтому мама Софии ради ее мечты открыла первую в их городе студию и ушла с прежней работы. И не зря – София прошла в следующий отборочный этап.

Какие участники выйдут на сцену талант-шоу во втором выпуске, узнаете уже в эту субботу в 19:00 на СТБ!

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