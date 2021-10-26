Відбулася головна прем’єра осені, на яку всі глядачі так сильно чекали, – в ефірі СТБ стартувало легендарне талант-шоу «Україна має талант». У першому випуску проєкту виступило 15 талановитих учасників, та лише 13 із них змогли пройти в наступний відбірковий етап.

Ексклюзивний бекстейдж шоу «Україна має талант»-2021: випуск 1

Video: Діти на «Україна має талант»: 10-річна дівчинка-каучук та 2-річний барабанщик Всеволод У 1 випуску Україна має талант 2021 кожен зміг проявити талант, незалежно від віку чи жанру. Читайте, як діти підкорили Україна має талант 2021 у 1 випуску

«Україна має талант» дала можливість кожному охочому проявити свій талант і виступити на сцені, незалежно від віку чи жанру. Так, найменшим учасником проєкту став 2-річний барабанщик Всеволод – повноцінний член гурту професійних музикантів Drum Force зі Львова, які створили унікальний інструмент із труб ― трубофон.

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

Video: Діти на «Україна має талант»: 10-річна дівчинка-каучук та 2-річний барабанщик Всеволод У 1 випуску Україна має талант 2021 кожен зміг проявити талант, незалежно від віку чи жанру. Читайте, як діти підкорили Україна має талант 2021 у 1 випуску

У першому випуску глядачі також змогли побачити виступ талановитих повітряних акробатів – 9-річної Олі та 13-річного Валери. Юні артисти виступили зі зворушливим номером під пісню «Lovely» відомої виконавиці Billie Eilish. І отримали довгоочікувані три «так» від суддів проєкту.

Більше на тему: «Україна має талант»: хто з суддів натиснув золоту кнопку в 1 випуску шоу?

Video: Діти на «Україна має талант»: 10-річна дівчинка-каучук та 2-річний барабанщик Всеволод У 1 випуску Україна має талант 2021 кожен зміг проявити талант, незалежно від віку чи жанру. Читайте, як діти підкорили Україна має талант 2021 у 1 випуску

У жанрі poledance на сцені виступила 8-річна Даша з Черкас. Дівчинка має неймовірну гнучкість і силу. Вона виконувала такі складні елементи на пілоні і на такій великій для неї висоті, що, за словами судді Євгена Кота, на це здатні не всі дорослі пілоністи. І Даша, безперечно, отримала три «так» від суддів.

Більше на тему: «Україна має талант»: список учасників, які пройшли далі, від 23.10.2021

Video: Діти на «Україна має талант»: 10-річна дівчинка-каучук та 2-річний барабанщик Всеволод У 1 випуску Україна має талант 2021 кожен зміг проявити талант, незалежно від віку чи жанру. Читайте, як діти підкорили Україна має талант 2021 у 1 випуску

Останньою на сцену талант-шоу вийшла 10-річна Софія і продемонструвала свої вміння в жанрі каучук та еквілібр, а також змогла виконати складний трюк сестер Росс. Дівчинка ― фанатка «Україна має талант» з дитинства і саме після виступу одного з учасників проєкту захотіла займатися гімнастикою. Проте в її рідному містечку Подільськ на Одещині не було жодної гімнастичної студії. Тому мама Софії заради її мрії відкрила першу в їхньому місті студію і пішла з колишньої роботи. І не дарма – Софія пройшла в наступний відбірковий етап.

Які учасники вийдуть на сцену талант-шоу в другому випуску, дізнаєтеся вже цієї суботи о 19:00 на СТБ!

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

Читайте нас також у Viber и Telegram СТБ.