30 жовтня о 19:00 на СТБ вийде 2 випуск легендарного проєкту «Україна має талант». Запрошеною суддею у другому випуску «Україна має талант» 2021 стала абсолютна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва.

Як раніше заявляв телеканал СТБ, у складі зіркового журі з’явиться і четвертий суддя. Це люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

Лілія Подкопаєва – абсолютна чемпіонка світу, Європи та Олімпійських ігор в Атланті, володарка Кубка Європи. Її авторський елемент – подвійне сальто вперед з поворотом на 180 градусів, найскладніший у спортивній гімнастиці – досі в світі ніхто не повторив і він названий ім’ям Лілії. Володарка 45 золотих, 21 срібних та 14 бронзових медалей на міжнародних змаганнях. Заслужений майстер спорту України й суддя міжнародної категорії. Засновниця і голова Міжнародного благодійного фонду «Здоров’я поколінь», спортивного фестивалю “Золота Лілія”, а також мережі гімнастичних шкіл.

Ведучим шоу став Григорій Решетник. Зірковими суддями – Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. А ведучою диджитального бекстейдж-шоу – співачка Jerry Heil.

Не пропустіть 2 випуск «Україна має талант»-2021 вже цієї суботи, 30 жовтня, о 19:00 на СТБ!

