30 октября в 19:00 на СТБ выйдет 2 выпуск легендарного проекта «Україна має талант». Приглашенной судьей во втором выпуске «Україна має талант»-2021 стала абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.

Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон

Video: Лилия Подкопаева стала приглашенной звездной судьей во 2 выпуске «Україна має талант» Стало известно, кто станет приглашенной судьей во 2 выпуске Україна має талант 2021. Читайте в материале о приглашенной судье Україна має талант 2021 Лилии Подкопаевой

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Как ранее заявлял телеканал СТБ, в составе звездного жюри появится и четвертый судья. Это люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах.

«Я испытываю сумасшедший адреналин и восторг от встречи с невероятными талантами. Уверена, что увижу здесь потрясающих людей, ведь на сцене “Україна має талант” традиционно собираются самые крутые и самые талантливые украинцы. Участников кастинга судить буду объективно и честно. Как судья международного класса, я бываю достаточно строга. Если я вижу, что человек ошибается, не могу поставить ему хорошую оценку. Но если человек достоин наивысшего балла и положительного ответа, то, конечно же, это будет именно такой ответ», – поделилась ожиданиями от кастинга Лилия.

Лилия Подкопаева – абсолютная чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр в Атланте, обладательница Кубка Европы. Ее авторский элемент – двойное сальто вперед с поворотом на 180 градусов, сложнейший в спортивной гимнастике – до сих пор в мире никто не повторил и он назван именем Лилии. Обладательница 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей на международных соревнованиях. Заслуженный мастер спорта Украины и судья международной категории. Основательница и глава Международного благотворительного фонда «Здоровье поколений», спортивного фестиваля «Золотая Лилия», а также сети гимнастических школ.

Ведущим шоу стал Григорий Решетник. Звездными судьями – Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. А ведущей диджитального бекстейдж-шоу – певица Jerry Heil.

Не пропустите 2 выпуск «Україна має талант»-2021 уже в эту субботу, 30 октября, в 19:00 на СТБ!

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