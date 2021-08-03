К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны ― новый сезон легендарного проекта «Україна має талант». Премьера шоу в эфире СТБ состоится осенью.

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Ведущим шоу стал Григорий Решетник. Звёздными судьями ― Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. А ведущей диджитального бекстейдж-шоу ― певица Jerry Heil.

Также в составе звёздного жюри появится и четвертый судья. Это люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах. Как ранее заявлял телеканал СТБ, одной из них стала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.

Сегодня приглашенной звёздной судьёй кастинга стала телеведущая Маша Ефросинина.

«Реинкарнация телешоу, на мой взгляд, рисковый вариант. Но не в случае с “Україна має талант”. Ранее, еще не имея отношения к этому проекту, я часто слышала сожаления людей от того, что его приостановили. И уже тогда я понимала, что это и есть самая настоящая народная любовь телезрителей. “Україна має талант” ― один из немногих проектов, которые могут быть долговечными. Сейчас на украинском телевидении это большая редкость. Этот проект ― площадка для объединения и самовыражения невероятно талантливых людей, которые идут к своей мечте. И я присоединилась к проекту из огромного восхищения легендарным форматом и моего невероятного уважения к телеканалу СТБ», ― поделилась впечатлениями Маша.

Маша Ефросинина ― украинская телеведущая, актриса и общественный деятель, идейный вдохновитель благотворительного фестиваля Charity weekend, почётный посол ООН в области народонаселения в Украине. Ведущая провокационного шоу «Мой секрет» на телеканале СТБ, автор ютуб-проекта «Экзамен на откровенность».

Кто еще из украинских легенд присоединится к Лилии Подкопаевой и Маше Ефросининой, станет известно совсем скоро.

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Следите за новостями о новом сезоне на официальных страницах «Україна має талант»:

*«Україна має талант» – это адаптация самого успешного мирового формата «Got Talent». Проект создается более чем в 60 странах мира и более 15 лет является хитом телесмотрения.

Производство проекта ― StarLightProduction.

Студия № 3, руководитель ― Елизавета Гусева.

Руководитель проекта ― Анатолий Максимов («Танцюють всі!», Национальный отбор на Евровидение и др.).

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