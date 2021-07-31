Ксения Мишина – топ-актриса страны, которая не боится быть настоящей. Звезда сериала с мировым успехом «Крепостная», победительница танцевального шоу, первая украинская Холостячка и эталон женственности для миллионов украинок. В 2020 году Ксения Мишина — в первой 10-ке запросов Google в Украине. Сексуальная, чувственная, женственная, эмоциональная и сопереживательная.

Она открыла свое сердце всей стране и хочет, чтобы каждый участник «Україна має талант» шел к своей мечте с открытым сердцем.

«Я очень рада тому, что меня пригласили в жюри такого масштабного шоу как “Україна має талант”. Мечта, внезапно воплотившаяся в реальность. Такая прекрасная, новая, особенная ступень на моем пути. Чувствую воодушевление, когда думаю, что стану частью добрых и вдохновляющих историй. Я с большим трепетом отношусь к такому явлению как Талант, считаю, что в Украине действительно много одаренных людей, и со своей стороны сделаю все, чтобы вся страна о них узнала и подарила им новые возможности! Ведь это так важно — воплощать в жизнь свои мечты и умения. С нетерпением жду начала шоу и, учитывая состав жюри и ведущего, я уверена, что этот сезон будет незабываемым и фееричным!» — заявила актриса.

Напомним, что недавно СТБ начал телевизионные кастинги «Україна має талант» и раскрыл имена основной тройки звездных судей. Успешный телеведущий, автор и сопродюсер первого украиноязычного юмор-шоу Сергей Притула, самая известная актриса страны Ксения Мишина и топовый хореограф-постановщик и креативный продюсер Евгений Кот будут раскрывать потенциал каждого участника и помогать реализовать мечту.

Во время кастингов в составе звездного жюри «Україна має талант» также будут появляться люди, которых мы называем гордостью страны: олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на различных международных аренах.

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