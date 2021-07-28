Женя Кот впервые прокомментировал судейство в шоу «Україна має талант»

Евгений Кот – топовый хореограф-постановщик, танцевальный талант которого когда-то открыл СТБ в проекте «Танцюють всі!». Солист и креативный продюсер первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Постановщик самых рейтинговых телепроектов в стране и танцевальный секс-символ. Он знает всю закадровую телекухню, умеет раскрыть талант и привести его к успеху.

Совсем недавно хореограф стал судьей шоу «Україна має талант», премьера которого состоится этой осенью.

«Судейство — это абсолютно новая ступень в моей карьере. И я рад, что она случилась именно в проекте “Україна має талант”. Ведь я начинал свою карьеру с телеканала СТБ — с кастинга “Танцуют все”, после которого попал в 20-ку и прошел до финала шоу. Телеканал СТБ стал мне родным, а вскоре и проект “Україна має талант”. Я был режиссером-постановщиком и креативным продюсером этого проекта до тех пор, пока его не поставили на паузу. Я работал после много где, но “Україна має талант” так и остается одним из любимейших проектов».

Женя считает, что именно в 2021 году ему и его коллегам удастся отыскать самые крутые таланты:

«Украине в этом году 30 лет! В этот юбилейный год мы должны показать всему миру, насколько талантливой, крутой и красивой за 30 лет стала наша страна. Я знаю, как много в нашей стране талантливых людей; очень много людей хотят показать себя, свой талант, и “Україна має талант” — лучшая возможность для этого. Я горжусь тем, что украинец, и уверен, что этой осенью на сцене главного талант-шоу страны мы покажем невероятную красоту».

Евгений уверяет, что будет судить участников честно:

«Я буду честным судьей. Тем, в ком буду видеть большой потенциал представлять Украину на масштабном шоу, буду помогать и стараться подарить билет в финал. Тем, кто не готов, буду отказывать, но при этом настраивать на работу, улучшение себя, чтобы они смогли прийти в следующий раз и показать себя еще круче. И всех без исключения я буду стараться вдохновить и указать на их лучшие стороны и те, которые стоит подтянуть».

Напомним, что недавно СТБ начал телевизионные кастинги «Україна має талант» и раскрыл имена основной тройки звездных судей. Успешный телеведущий, автор и сопродюсер первого украиноязычного юмор-шоу Сергей Притула, самая известная актриса страны Ксения Мишина и топовый хореограф-постановщик и креативный продюсер Евгений Кот будут раскрывать потенциал каждого участника и помогать реализовать мечту.

Во время кастингов в составе звездного жюри «Україна має талант» также будут появляться люди, которых мы называем гордостью страны: олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на различных международных аренах.

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