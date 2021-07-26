К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны ― новый сезон легендарного проекта «Україна має талант». Премьера шоу в эфире СТБ состоится осенью.

Неделю назад телеканал объявил, что ведущим проекта стал Григорий Решетник. Сегодня СТБ раскрыл имена основной тройки звездных судей. Ими стали: Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

Сергей Притула – телеведущий, актёр, стендап-комик, автор и сопродюсер первого украиноязычного юмор-шоу. Острый на язык, бескомпромиссный и прямолинейный. Его провокационные вопросы загоняют в угол самых именитых звезд и всегда отражают мысли телезрителей. Самый известный шоумен Украины впервые сядет в кресло судьи.

«Емоції переповнюють, адже багато років я був глядачем “Україна має талант”, а тепер стану частинкою цього неймовірного, потужного проєкту і посяду таке відповідальне місце за суддівським столом. Я готовий підтримати кожного, хто має мотивацію спробувати свої сили на головному талант-майданчику країни, але у випадку, якщо помічу разючу невідповідність амбіцій учасника його можливостям, моїх коментарів варто боятися!» – отмечает Сергей Притула.

Ксения Мишина – топ-актриса страны, которая не боится быть настоящей. Звезда сериала с мировым успехом «Крепостная», победительница танцевального шоу, первая украинская Холостячка и эталон женственности для миллионов украинок. Она открыла свое сердце всей стране и хочет, чтобы каждый участник «Україна має талант» шел к своей мечте с открытым сердцем.

«Чувствую воодушевление от того, что стану частью добрых и вдохновляющих историй. Я с большим трепетом отношусь к такому явлению как Талант, считаю, что в Украине очень много одаренных людей, и со своей стороны сделаю все, чтобы страна о них узнала и подарила им новые возможности. Ведь это так важно – воплощать в жизнь свои мечты и умения», – прокомментировала Ксения Мишина.

Евгений Кот – топовый хореограф-постановщик, танцевальный талант которого когда-то открыл СТБ в проекте «Танцюють всі!». Солист и креативный продюсер первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Постановщик самых рейтинговых телепроектов в стране и танцевальный секс-символ. Он знает всю закадровую телекухню, умеет раскрыть талант и привести его к успеху.

«Судейсnво – это абсолютно новая ступень в моей карьере. И я рад, что она случилась именно в проекте “Україна має талант”. Я буду честным судьей. Буду помогать тем, в ком увижу потенциал и желание представлять Украину на международном уровне. Буду отказывать тем, кто, на мой взгляд, еще не готов к участию в таком серьезном и нелегком проекте. Но всех без исключения я буду стараться вдохновить и указать на их лучшие стороны и те, которые стоит подтянуть, чтобы прийти в следующем году», – комментирует Женя Кот.

В составе звездного жюри «Україна має талант» появится и четвертый судья. В честь 30-летия независимости Украины в разных выпусках шоу к Сергею Притуле, Ксении Мишиной и Жене Коту присоединятся люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах.

Video: СТБ объявил состав звездного жюри шоу «Україна має талант» Стало известно, кто станет новыми судьями в проекте Україна має талант 2021 на СТБ. Читайте в нашем материале имена судей шоу Україна має талант в 2021 году

«Мы горды тем, что в очередной раз СТБ собирает настолько уникальный состав звездного жюри. Каждый из наших судей является для аудитории примером невероятного таланта, помноженного на многолетний труд и веру в себя. Но что особенно ценно – наше звездное жюри горит огромным желанием раскрыть потенциал в каждом участнике “Україна має талант” и помочь им реализовать мечту. Этой осенью ждем украинцев у телеэкранов, чтобы объединиться в гордости за удивительные и восхищающие таланты и вместе выбрать среди них тот, который покорит не только Украину, а и весь мир», – комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Съемки телевизионных кастингов уже стартовали. Кто из украинских легенд займет четвертое место за столом жюри, станет известно совсем скоро.

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*«Україна має талант» – это адаптация самого успешного мирового формата «Got Talent». Проект создается более чем в 60 странах мира и более 15 лет является хитом телесмотрения.

Производство проекта – StarLightProduction.

Студия № 3, руководитель – Елизавета Гусева.

Руководитель проекта – Анатолий Максимов («Танцюють всі!», Национальный отбор на Евровидение и др.).

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