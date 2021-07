До 30-річчя незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia готують особливий подарунок для всієї країни – новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант». Прем’єра шоу в ефірі СТБ відбудеться восени.

Тиждень тому телеканал оголосив, що ведучим проєкту став Григорій Решетник. Сьогодні СТБ розкрив імена основної трійки зіркових суддів. Ними стали: Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот.

Сергій Притула – успішний телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер першого українськомовного гумор-шоу. Гострий на язик, безкомпромісний та прямолінійний. Його провокативні запитання заганяють у кут іменитих зірок і завжди відображають думку телеглядачів. Найвідоміший шоумен України вперше сяде в суддівське крісло.

«Емоції переповнюють, адже багато років я був глядачем “Україна має талант”, а тепер стану частинкою цього неймовірного, потужного проєкту і посяду таке відповідальне місце за суддівським столом. Я готовий підтримати кожного, хто має мотивацію спробувати свої сили на головному талант-майданчику країни, але у випадку, якщо помічу разючу невідповідність амбіцій учасника його можливостям, моїх коментарів варто боятися!» – зазначає Сергій Притула.

Ксенія Мішина – провідна акторка країни, яка не боїться бути справжньою. Зірка серіалу зі світовим успіхом «Кріпосна», переможниця танцювального шоу, перша українська Холостячка й еталон жіночності для мільйонів українок. Вона відкрила своє серце цілій країні і хоче, щоб кожен учасник «Україна має талант» ішов до своєї мрії також із відкритим серцем.

«Відчуваю наснагу від того, що стану частиною добрих і надихаючих історій. Я з особливим трепетом ставлюсь до такого явища як Талант, вважаю, що в Україні дуже багато обдарованих людей, і зі свого боку зроблю все, щоб країна про них дізналася і подарувала їм нові можливості. Адже це так важливо – втілювати в життя свої мрії та вміння», – прокоментувала Ксенія Мішина.

Євген Кот – топовий хореограф-постановник, танцювальний талант якого свого часу відкрив СТБ у проєкті «Танцюють всі!». Соліст і креативний продюсер перших в Україні 3D-шоу рівня Цирку дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Постановник найрейтинговіших телепроєктів у країні і танцювальний секс-символ. Він знає всю закадрову телекухню, вміє розкрити талант і привести його до успіху.

«Суддівство – це абсолютно новий крок у моїй кар’єрі. І я радий, що він трапиться саме в проєкті “Україна має талант”. Я буду чесним суддею. Допомагатиму тим, у кого побачу потенціал і бажання представляти Україну на міжнародному рівні. Відмовлятиму тим, хто, на мій погляд, ще не готовий до участі в такому серйозному і нелегкому проєкті. Але всіх без винятку я намагатимуся надихнути і вказати на їхні кращі сторони і ті, що варто підтягнути, щоб прийти наступного року», – коментує Женя Кот.

У складі зіркового журі «Україна має талант» з’явиться і четвертий суддя. На честь 30-річчя незалежності України в різних випусках шоу до Сергія Притули, Ксенії Мішиної та Євгена Кота приєднаються люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

«Ми пишаємося тим, що вкотре СТБ збирає настільки яскравий склад зіркового журі. Кожен з наших суддів є для аудиторії прикладом неймовірного таланту, помноженого на багаторічну працю і віру в себе. Та що особливо є цінним – наше зіркове журі горить величезним бажанням розкрити потенціал кожного учасника “Україна має талант” і допомогти їм реалізувати мрію. Цієї осені чекаємо українців біля телеекранів, щоб об’єднатися в гордості за дивовижні і захопливі таланти і разом обрати серед них той, який підкорить не тільки Україну, а й увесь світ», – коментує керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

Зйомки телевізійних кастингів уже стартували. Хто з українських легенд стане четвертим членом журі, стане відомо зовсім скоро.

* «Україна має талант» – це адаптація найуспішнішого світового формату «Got Talent». Проєкт створюється у більш ніж 60 країнах світу й понад 15 років є хітом телеперегляду.

Виробництво проєкту – StarLightProduction.

Студія № 3, керівниця – Єлизавета Гусєва.

Керівник проєкту – Анатолій Максимов («Танцюють всі!», Національний відбір на Євробачення та ін.).

