К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны ― новый сезон легендарного проекта «Україна має талант». Премьера шоу в эфире СТБ состоится осенью.

Больше по теме: СТБ объявил состав звездного жюри шоу «Україна має талант»

Ведущим шоу стал Григорий Решетник. А его напарницей на бекстейдже — украинская певица, автор хитов, которые собирают миллионы просмотров на YouTube, финалистка национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil. Благодаря таланту и мечте она сумела преодолеть путь от никому не известной исполнительницы каверов к всенародному успеху, поэтому знает, какими словами поддержать участников кастинга «Україна має талант».

«Я сама — целевая аудитория и фанатка «Україна має талант»! Я пересмотрела много сезонов и всегда восхищалась теми скиллами и талантами, которые демонстрировали участники шоу. Мне так приятно, что в этом обновленном сезоне «Україна має талант» я стала его частью. И как ведущая бекстейджа имею возможность первой поговорить с участниками и рассказать зрителям их невероятные истории. Я понимаю, что они сейчас чувствуют и почему они здесь — каждый хочет на всю страну показать себя настоящим, показать свой особый талант. Это как раз о моем пути, и поэтому мне легко будет разглядеть подобные истории в других. Я уверена, этой осенью мы увидим уникальных людей, которые покажут, на что способна наша украинская нация и как сильно она умеет мечтать», — комментирует Jerry Heil.

Еженедельно в диджитальном бекстейдж-шоу «Україна має талант» Jerry Heil будет показывать все, что происходило за кулисами во время съемок телевизионных кастингов. Как участники готовились к выходу на главную талант-сцену страны, как реагировали на комментарии судей и кто из звезд приходил их поддержать. Jerry попытается научиться всему, что увидит на кастинге: на глазах у многомиллионной аудитории ведущая бекстейджа сядет на шпагат, будет стоять на гвоздях, читать рэп, попытается повторить фокусы, танцевать фристайл и прочее.

Настоящие эмоции, откровенные признания, самые смелые мечты и провокационные интервью — все это украинцы увидят в бекстейдж-шоу «Україна має талант» с Jerry Heil. Проект будет выходить осенью на официальных диджитал-страницах телеканала СТБ.

Больше по теме: Ведущим шоу «Україна має талант» стал Григорий Решетник

Напомним, недавно СТБ раскрыл имена основной тройки звездных судей. Ими стали: успешный телеведущий, автор и сопродюсер первого украиноязычного юмор-шоу Сергей Притула, самая известная актриса страны Ксения Мишина и топовый хореограф-постановщик и креативный продюсер Евгений Кот. Во время кастингов в составе звездного жюри также появятся люди, которых мы называем гордостью страны: олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на различных международных аренах.

Следите за новостями о новом сезоне на официальных страницах «Україна має талант»:

сайт

инстаграм

фейсбук

youtube-канал

*«Україна має талант» – это адаптация самого успешного мирового формата «Got Talent». Проект создается более чем в 60 странах мира и более 15 лет является хитом телесмотрения.

Производство проекта – StarLightProduction.

Студия № 3, руководитель – Елизавета Гусева.

Руководитель проекта – Анатолий Максимов («Танцюють всі!», Национальный отбор на Евровидение и др.).

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.