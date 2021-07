До 30-річчя незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia готують особливий подарунок для всієї країни – новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант». Прем’єра шоу в ефірі СТБ відбудеться восени.

Ведучим шоу став Григорій Решетник. А його напарницею на бекстейджі – українська співачка, авторка хітів, які збирають мільйони переглядів на YouTube, фіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 Jerry Heil. Завдяки таланту та мрії вона зуміла подолати шлях від нікому не відомої виконавиці каверів до всенародного успіху, тому знає, якими словами підтримати учасників кастингу “Україна має талант”.

“Я сама – цільова аудиторія та фанатка “Україна має талант”! Я передивилася багато сезонів і завжди захоплювалася тими скілами й талантами, які демонстрували учасники шоу. Мені так приємно, що у цьому оновленому сезоні “Україна має талант” я стала його частиною. І як ведуча бекстейджу маю можливість першою спілкуватися з учасниками та розповідати глядачам неймовірні історії. Я розумію, що вони зараз відчувають і чому вони тут – кожен хоче на всю країну показати себе справжнім, показати свій особливий талант. Це якраз про мій шлях, і тому мені легко буде розгледіти подібні історії в інших. Я впевнена, цієї осені ми побачимо унікальних людей, які покажуть, на що здатна наша українська нація і як сильно вона вміє мріяти”, – коментує Jerry Heil.

Щотижня у діджитальному бекстейдж-шоу “Україна має талант” Jerry Heil показуватиме все, що відбувалося за лаштунками під час зйомок телевізійних кастингів. Як учасники готувалися до виходу на головну талант-сцену країни, як реагували на коментарі суддів та хто з зірок приходив їх підтримати. Jerry спробує навчитись всім вмінням, які побачить на кастингу: на очах у багатомільйонної аудиторії ведуча бекстейджу сідатиме на шпагат, стоятиме на цвяхах, читатиме реп, спробує повторити фокуси, танцюватиме фристайл та інше.

Справжні емоції, відверті зізнання, найсміливіші мрії та провокативні інтерв’ю – все це українці побачать у бекстейдж-шоу “Україна має талант” с Jerry Heil. Проєкт виходитиме восени на офіційних діджитал-сторінках телеканалу СТБ.

Нагадаємо, нещодавно СТБ розкрив імена основної трійки зіркових суддів. Ними стали: успішний телеведучий, автор і співпродюсер першого українськомовного гумор-шоу Сергій Притула, найвідоміша акторка країни Ксенія Мішина і топовий хореограф-постановник та креативний продюсер Євген Кот. Під час кастингів у складі зіркового журі «Україна має талант» також з’являтимуться люди, яких ми називаємо гордістю країни: олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

* «Україна має талант» – це адаптація найуспішнішого світового формату «Got Talent». Проєкт створюється у більш ніж 60 країнах світу й понад 15 років є хітом телеперегляду.

Виробництво проєкту – StarLightProduction.

Студія № 3, керівниця – Єлизавета Гусєва.

Керівник проєкту – Анатолій Максимов («Танцюють всі!», Національний відбір на Євробачення та ін.).

