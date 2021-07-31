Ксенія Мішина ― топактриса країни, яка не боїться бути справжньою. Зірка серіалу зі світовим успіхом «Кріпосна», переможниця танцювального шоу, перша українська Холостячка і еталон жіночності для мільйонів українок. У 2020 році Ксенія Мішина ― в першій 10-ці запитів Google в Україні. Сексуальна, чуттєва, жіночна та емоційна.

Вона відкрила своє серце всій країні і хоче, щоб кожен учасник «Україна має талант» ішов до своєї мрії з відкритим серцем.

«Я дуже рада тому, що мене запросили в журі такого масштабного шоу як “Україна має талант”. Мрія, яка раптово втілилася в реальність. Такий прекрасний, новий, особливий щабель на моєму шляху. Відчуваю наснагу, коли думаю, що стану частиною добрих і надихаючих історій. Я з великим трепетом ставлюсь до такого явища як Талант, вважаю, що в Україні справді багато обдарованих людей, і зі свого боку зроблю все, щоб уся країна про них дізналася і подарувала їм нові можливості! Адже це так важливо ― втілювати в життя свої мрії та вміння. З нетерпінням чекаю початку шоу і, з огляду на склад журі та ведучого, я впевнена, що цей сезон буде незабутнім і феєричним!» ― заявила актриса.

Нагадаємо, нещодавно СТБ почав телевізійні кастинги «Україна має талант» і розкрив імена основної трійки зіркових суддів. Успішний телеведучий, автор і співпродюсер першого українськомовного гумор-шоу Сергій Притула, найвідоміша актриса країни Ксенія Мішина і топовий хореограф-постановник і креативний продюсер Євген Кот розкриватимуть потенціал кожного учасника і допомагатимуть реалізувати мрію.

Під час кастингів у складі зіркового журі «Україна має талант» також будуть з’являтися люди, яких ми називаємо гордістю країни: олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

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