До 30-річчя незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia готують особливий подарунок для всієї країни – новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант». Прем’єра шоу в ефірі СТБ відбудеться восени.

Ведучим шоу став Григорій Решетник. Зірковими суддями – Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. А ведучою диджитального бекстейдж-шоу – співачка Jerry Heil.

Як раніше заявляв телеканал СТБ, у складі зіркового журі з’явиться і четвертий суддя. Це люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

Більше на тему: СТБ оголосив склад зіркового журі шоу «Україна має талант»

Однією із запрошених суддів стала абсолютна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва.

«Я відчуваю шалений адреналін і захват від зустрічі з неймовірними талантами. Впевнена, що побачу тут неймовірних людей, адже на сцені “Україна має талант” традиційно збираються найкрутіші та найталановитіші українці. Учасників кастингу оцінюватиму об’єктивно й чесно. Як суддя міжнародного класу, я буваю досить сувора. Якщо я бачу, що людина помиляється, не можу поставити їй гарну оцінку. Але якщо людина гідна найвищого балу й позитивної відповіді, то, звичайно ж, це буде саме така відповідь», – поділилася очікуваннями від кастингу Лілія.

Лілія Подкопаєва – абсолютна чемпіонка світу, Європи та Олімпійських ігор в Атланті, володарка Кубка Європи. Її авторський елемент – подвійне сальто вперед з поворотом на 180 градусів, найскладніший у спортивній гімнастиці – досі в світі ніхто не повторив і він названий ім’ям Лілії. Володарка 45 золотих, 21 срібних та 14 бронзових медалей на міжнародних змаганнях. Заслужений майстер спорту України й суддя міжнародної категорії. Засновниця і голова Міжнародного благодійного фонду «Здоров’я поколінь», спортивного фестивалю “Золота Лілія”, а також мережі гімнастичних шкіл.

Більше на тему: Jerry Heil стала ведучою бекстейдж-шоу «Україна має талант»

Зйомки телевізійних кастингів уже стартували. Хто ще з українських легенд займе четверте місце за столом журі, стане відомо зовсім скоро.

Стежте за новинами про новий сезон на офіційних сторінках «Україна має талант»:

сайт

інстаграм

фейсбук

youtube-канал

* «Україна має талант» – це адаптація найуспішнішого світового формату «Got Talent». Проєкт створюється в більш ніж 60 країнах світу й понад 15 років є хітом телеперегляду.

Виробництво проєкту – StarLightProduction.

Студія № 3, керівниця – Єлизавета Гусєва.

Керівник проєкту – Анатолій Максимов («Танцюють всі!», Національний відбір на Євробачення та ін.).

Більше на тему: Женя Кот вперше прокоментував участь у шоу «Україна має талант»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.