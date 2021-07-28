Женя Кот вперше прокоментував участь у шоу «Україна має талант»

Євген Кот ― топовий хореограф-постановник, танцювальний талант якого колись відкрив СТБ у проєкті «Танцюють всі!». Соліст і креативний продюсер перших в Україні 3D-шоу рівня Цирку дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Постановник найрейтинговіших телепроєктів у країні і танцювальний секс-символ. Він знає всю закадрову телекухню, вміє розкрити талант і привести його до успіху.

Нещодавно хореограф став суддею шоу «Україна має талант», прем’єра якого відбудеться цієї осені.

«Суддівство ― це абсолютно новий щабель у моїй кар’єрі. І я радий, що воно трапилася саме в проєкті “Україна має талант”. Адже я починав свою кар’єру з телеканалу СТБ ― з кастингу “Танцюють всі”, після якого потрапив у 20-ку і пройшов до фіналу шоу. Телеканал СТБ став мені рідним, а незабаром і проєкт “Україна має талант”. Я був режисером-постановником і креативним продюсером цього проєкту доти, доки його не поставили на паузу. Я працював після багато де, але “Україна має талант” так і залишається одним з найулюбленіших проєктів».

Женя вважає, що саме в 2021 році йому і його колегам вдасться відшукати найкрутіші таланти:

«Україні в цьому році 30 років! У цей ювілейний рік ми повинні показати всьому світу, наскільки талановитою, крутою і красивою за 30 років стала наша країна. Я знаю, як багато в нашій країні талановитих людей; дуже багато людей хочуть показати себе, свій талант, і “Україна має талант” ― найкраща можливість для цього. Я пишаюся тим, що українець, і впевнений, що цієї осені на сцені головного талант-шоу країни ми покажемо неймовірну красу».

Євген запевняє, що судитиме учасників чесно:

«Я буду чесним суддею. Тим, у кого бачитиму великий потенціал представляти Україну на масштабному шоу, буду допомагати і намагатися подарувати квиток до фіналу. Тим, хто не готовий, буду відмовляти, але при цьому налаштовувати на роботу, поліпшення себе, щоб вони змогли прийти наступного разу і показати себе ще крутіше. І всіх без винятку я намагатимуся надихнути і вказати на їхні кращі сторони і ті, які варто підтягнути».

Нагадаємо, нещодавно СТБ почав телевізійні кастинги проєкту «Україна має талант» і розкрив імена основної трійки зіркових суддів. Успішний телеведучий, автор і співпродюсер першого українськомовного гумор-шоу Сергій Притула, найвідоміша актриса країни Ксенія Мішина і топовий хореограф-постановник та креативний продюсер Євген Кот розкриватимуть потенціал кожного учасника і допомагатимуть реалізувати мрію.

Під час кастингів у складі зіркового журі «Україна має талант» також будуть з’являтися люди, яких ми називаємо гордістю країни: олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

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