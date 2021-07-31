Сергей Притула: первое большое интервью с судьей шоу «Україна має талант»

Сергей Притула ― телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер первого украиноязычного юмор-шоу «Вар’яти». Входит в тройку самых популярных ведущих на ТВ. Острый на язык, бескомпромиссный и прямолинейный. Всегда честно высказывает свое мнение, не боится критиковать. Его провокационные вопросы загоняют в угол именитых звезд и неизменно отражают мнения телезрителей. Самый известный шоумен Украины впервые займет кресло судьи.

Для вас это будет первое судейство в талант-шоу. Каковы эмоции, ожидания?

Эмоции переполняют, ведь много лет я был зрителем «Україна має талант», а теперь мне доверили такую ​​ответственную должность, как судейство в этом невероятном талант-шоу. Есть определенное волнение, ведь одно дело комментировать выступления людей, а совсем другое ― это оценивать их выступления непосредственно в программе. Однако надеюсь, что мой жизненный и карьерный опыт мне поможет!

Что стало ключевым в принятии решения присоединиться к команде шоу?

Собственно, сама команда, которая готовит шоу, была одним из решающих факторов. С этой командой я давно знаком, мы пять лет вместе сотрудничали в Национальном отборе на Евровидение. Я знаю, какую высокую планку они задают в тех проектах, к которым приобщаются. И быть частью такой мощной команды ― это мечта! Ну, и, давайте откровенно, вы бы отказались от возможности приобщиться к самому крутому талант-шоу в стране?

На ваш взгляд, чем проект «Україна має талант» важен для зрителя именно сегодня?

Вскоре мы будем праздновать 30-летие независимости. За эти годы у нас появилось много самобытных артистов разного жанра, творчество которых является одним из идентификаторов новой Украины. И именно этот проект является крайне важным в смысле мотивации для каждого украинца ― не робеть попробовать свои силы на главной талант-площадке страны!

Благодаря Нацотбору аудитория вас воспринимает как большого скептика с прекрасным чувством юмора. Стоит ли участникам «Україна має талант» бояться ваших комментариев?

Только в случае, если я замечу разительное несоответствие амбиций участника его возможностям!

Напомним, что недавно СТБ начал телевизионные кастинги проекта «Україна має талант» и раскрыл имена основной тройки звездных судей. Успешный телеведущий, автор и сопродюсер первого украиноязычного юмор-шоу Сергей Притула, самая известная актриса страны Ксения Мишина и топовый хореограф-постановщик и креативный продюсер Евгений Кот будут раскрывать потенциал каждого участника и помогать реализовать мечту.

Во время кастингов в составе звездного жюри «Україна має талант» также будут появляться люди, которых мы называем гордостью страны: олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на разных международных аренах.

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