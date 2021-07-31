Сергій Притула: перше велике інтерв’ю з суддею шоу «Україна має талант»

Сергій Притула — телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер першого українськомовного гумор-шоу «Вар’яти». Входить до трійки найпопулярніших ведучих на ТБ. Гострий на язик, безкомпромісний і прямолінійний. Завжди чесно висловлює свою думку, не боїться критикувати. Його провокаційні запитання заганяють у кут іменитих зірок і незмінно відображають думки телеглядачів. Найвідоміший шоумен України вперше сяде в крісло судді.

Для вас це буде перше суддівство в талант-шоу. Які емоції, очікування?

Емоції переповнюють, адже багато років я був глядачем «Україна має талант», а тепер мені довірили таку відповідальну посаду, як суддівство у цьому неймовірному талант-шоу. Є певне хвилювання, адже одна справа коментувати виступи людей, а зовсім інша – це оцінювати їхні виступи безпосередньо у програмі. Проте сподіваюсь, що мій життєвий та кар’єрний досвід мені допоможе!

Що стало ключовим в ухвалення рішення доєднатись до команди шоу?

Власне, сама команда, яка готує шоу, була одним із вирішальних факторів. Із цією командою я давно знайомий, ми п’ять років разом співпрацювали у Національному відборі на Євробачення. Я знаю, яку високу планку вони задають у тих проєктах, до яких долучаються. І бути частинкою такої потужної команди – це мрія! Ну, і, давайте відверто, ви би відмовились від можливості долучитися до найкрутішого талант-шоу в країні?

На ваш погляд, чим проєкт «Україна має талант» важливий для глядача саме сьогодні?

Незабаром ми святкуватимемо 30-річчя незалежності. За ці роки у нас з’явилося багато самобутніх артистів різного жанру, творчість яких є одним із ідентифікаторів нової України. І саме цей проєкт є вкрай важливим у сенсі мотивації для кожного українця – не боятись спробувати свої сили на головному талант-майданчику країни!

Завдяки Нацвідбору аудиторія вас сприймає як великого скептика з чудовим почуттям гумору. Чи варто учасникам «Україна має талант» боятися ваших коментарів?

Виключно у випадку, якщо я помічу разючу невідповідність амбіцій учасника його можливостям!

Нагадаємо, нещодавно СТБ почав телевізійні кастинги проєкту «Україна має талант» і розкрив імена основної трійки зіркових суддів. Успішний телеведучий, автор і співпродюсер першого українськомовного гумор-шоу Сергій Притула, найвідоміша актриса країни Ксенія Мішина і топовий хореограф-постановник та креативний продюсер Євген Кот розкриватимуть потенціал кожного учасника і допомагатимуть реалізувати мрію.

Під час кастингів у складі зіркового журі «Україна має талант» також будуть з’являтися люди, яких ми називаємо гордістю країни: олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

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