До 30-річчя незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia готують особливий подарунок для всієї країни ― новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант». Прем’єра шоу в ефірі СТБ відбудеться восени.

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Ведучим шоу став Григорій Решетник. Зірковими суддями ― Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. А ведучою диджитального бекстейдж-шоу ― співачка Jerry Heil.

Як раніше заявляв телеканал СТБ, у складі зіркового журі з’явиться і четвертий суддя. Це люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

Однією із запрошених суддів стала телеведуча Маша Єфросиніна.

«Реінкарнація телешоу, на мій погляд, ризиковий варіант. Але не у випадку з “Україна має талант”. Раніше, ще не бувши причетною до цього проєкту, я часто чула, як люди шкодують про те, що його поставили на паузу. І вже тоді я розуміла, що це і є та справжня народна любов телеглядачів. “Україна має талант” ― один з небагатьох проєктів, які можуть бути довговічними. Зараз на українському телебаченні це велика рідкість. Цей проєкт – майданчик для об’єднання і самовираження неймовірно талановитих людей, які йдуть до своєї мрії. І я приєдналася до проєкту через величезне захоплення легендарним форматом і мою неймовірну повагу до телеканалу СТБ», ― поділилася враженнями Маша.

Маша Єфросиніна ― українська телеведуча, актриса і громадська діячка, ідейна натхненниця благодійного фестивалю Charity weekend, почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні. Ведуча провокаційного шоу «Мій секрет» на телеканалі СТБ, авторка ютуб-проєкту «Экзамен на откровенность».

Зйомки телевізійних кастингів уже стартували. Хто ще з українських легенд займе четверте місце за столом журі, стане відомо зовсім скоро.

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Стежте за новинами про новий сезон на офіційних сторінках «Україна має талант»:

* «Україна має талант» ― це адаптація найуспішнішого світового формату «Got Talent». Проєкт створюється в більш ніж 60 країнах світу й понад 15 років є хітом телеперегляду.

Виробництво проєкту ― StarLightProduction.

Студія № 3, керівниця ― Єлизавета Гусєва.

Керівник проєкту ― Анатолій Максимов («Танцюють всі!», Національний відбір на Євробачення та ін.).

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