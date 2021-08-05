К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны ― новый сезон легендарного проекта «Україна має талант», премьера которого состоится осенью.

Ведущим шоу стал Григорий Решетник. Звёздными судьями ― Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. А ведущей диджитального бекстейдж-шоу – певица Jerry Heil. В составе звездного жюри появится и четвертый судья. Это люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах. Приглашенными звездными судьями уже стали Лилия Подкопаева, Маша Ефросинина и Руслана.

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Телевизионные кастинги в самом разгаре. Съемки проходят в столичном Дворце культуры КПИ, и наконец-то можно рассмотреть, как выглядят сцена и закулисье главного талант-шоу страны.

Дизайн обновленной сцены легендарного шоу “Україна має талант” и зоны бекстейджа разрабатывался несколько месяцев, после чего декорацию развернули в максимально кратчайшие сроки — за 10 дней. Главная инновационность сцены — большой радиальный экран по центру, размером более 120 кв.м и большие боковые экраны.

“Экрана такого размера никогда не было на сцене “Україна має талант”. По обеим ее сторонам мы разместили небольшие секции — они придают визуальный эффект «разлетающегося» экрана. По периметру всего зала мы построили множество лайтбоксов, которые соединяют зрительный зал и сцену в единую картинку”, — рассказывает продюсер проекта Алексей Храмов.

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В обновленном сезоне изменится и форма сцены. Такой поклонники проекта ее еще не видели.

“В этом инновационном сезоне мы решили, что хотим огромную круглую сцену, чего раньше тоже никогда не было на “Україна має талант”. Чтобы ее выстроить, на нашей локации во Дворце культуры КПИ пришлось разобрать половину рядов зрительного зала”, — делится деталями Алексей.

Стол звездного жюри также модифицирован: теперь его фронтальная часть состоит из LСD-экранов. Кресты, обозначающие “нет”, когда судьи нажимают красную кнопку на столе, будут также высвечиваться на большом экране, который органично вписан во всю конструкцию сцены. Ранее кресты выполнялись в виде лайтбоксов.

Съемки кастингов проходят с соблюдением карантинных мер. Ежедневно вся команда проекта, жюри, зрители, участники и звездные гости проходят температурный скрининг и получают на входе маски индивидуальной защиты. В зал зрителям выдаются прозрачные маски. Также для соблюдения карантинных ограничений увеличили расстояние за столом между судьями, из-за чего сам стол пришлось сделать длиннее обычного.

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Следите за новостями о новом сезоне на официальных страницах «Україна має талант»:

*«Україна має талант» – это адаптация самого успешного мирового формата «Got Talent». Проект создается более чем в 60 странах мира и более 15 лет является хитом телесмотрения.

Производство проекта – StarLightProduction.

Студия № 3, руководитель – Елизавета Гусева.

Руководитель проекта – Анатолий Максимов («Танцюють всі!», Национальный отбор на Евровидение и др.).

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