К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны ― новый сезон легендарного проекта «Україна має талант». Премьера шоу в эфире СТБ состоится этой осенью.

Ведущим шоу стал Григорий Решетник. Звёздными судьями ― Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. А ведущей диджитального бекстейдж-шоу ― певица Jerry Heil.

Также в составе звёздного жюри появится и четвертый судья. Это люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах. На предыдущих кастингах приглашенными звёздными судьями стали олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева и телеведущая Маша Ефросинина.

Сегодня к ним присоединилась певица, победительница песенного конкурса Евровидение-2004, народная артистка Украины Руслана Лыжичко.

«Грандіозний проєкт “Україна має талант” відкриває багато унікальних талантів нашої країни. Я щаслива стати його частиною і хочу отримати заряд натхнення від учасників! Хочеться, щоб мрії людей здійснились і вся країна цієї осені побачила, яка талановита наша нація. Я сама знаю, яка велика праця стоїть за кожним талантом і наскільки важлива підтримка близьких людей. Впевнена, це буде яскравий сезон!» ― поделилась ожиданиями от кастинга Руслана.

Съемки телевизионных кастингов продолжаются. Кто еще из украинских легенд станет приглашенным звёздным судьей «Україна має талант», станет известно совсем скоро.

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Следите за новостями о новом сезоне на официальных страницах проекта:

*«Україна має талант» — это адаптация самого успешного мирового формата «Got Talent». Проект создается более чем в 60 странах мира и более 15 лет является хитом телесмотрения.

Производство проекта ― StarLightProduction.

Студия № 3, руководитель ― Елизавета Гусева.

Руководитель проекта ― Анатолий Максимов («Танцюють всі!», Национальный отбор на Евровидение и др.).

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