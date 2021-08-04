До 30-річчя незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia готують особливий подарунок для всієї країни ― новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант». Прем’єра шоу в ефірі СТБ відбудеться восени.

Ведучим шоу став Григорій Решетник. Зірковими суддями ― Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. А ведучою диджитального бекстейдж-шоу ― співачка Jerry Heil.

Також у складі зіркового журі з’явиться і четвертий суддя. Це люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах. На попередніх кастингах запрошеними зірковими суддями стали олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва і телеведуча Маша Єфросиніна.

Сьогодні до них доєдналася співачка, переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2004, народна артистка України Руслана Лижичко.

«Грандіозний проєкт “Україна має талант” відкриває багато унікальних талантів нашої країни. Я щаслива стати його частиною і хочу отримати заряд натхнення від учасників! Хочеться, щоб мрії людей здійснились і вся країна цієї осені побачила, яка талановита наша нація. Я сама знаю, яка велика праця стоїть за кожним талантом і наскільки важлива підтримка близьких людей. Впевнена, це буде яскравий сезон!», ― поділилася очікуваннями від кастингу Руслана.

Зйомки телевізійних кастингів тривають. Хто ще з українських легенд стане запрошеним зірковим суддею «Україна має талант», стане відомо зовсім скоро.

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Стежте за новинами про новий сезон на офіційних сторінках проєкту:

* «Україна має талант» ― це адаптація найуспішнішого світового формату «Got Talent». Проєкт створюється в більш ніж 60 країнах світу й понад 15 років є хітом телеперегляду.

Виробництво проєкту ― StarLightProduction.

Студія № 3, керівниця ― Єлизавета Гусєва.

Керівник проєкту ― Анатолій Максимов («Танцюють всі!», Національний відбір на Євробачення та ін.).

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