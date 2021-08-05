До 30-річчя незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia готують особливий подарунок для всієї країни ― новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант». Прем’єра шоу в ефірі СТБ відбудеться восени.

Ведучим шоу став Григорій Решетник. Зірковими суддями ― Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. А ведучою диджитального бекстейдж-шоу ― співачка Jerry Heil. Також у складі зіркового журі з’явиться і четвертий суддя. Це люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах. На попередніх кастингах запрошеними зірковими суддями стали Лілія Подкопаєва, Маша Єфросиніна та співачка Руслана.

Телевізійні кастинги у розпалі. Зйомки проходять у столичному Палаці культури КПІ, і нарешті можна роздивитися, як виглядають сцена і закулісся головного талант-шоу країни.

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Дизайн оновленої сцени легендарного шоу «Україна має талант» і зони бекстейджу розроблявся кілька місяців, після чого декорацію розгорнули в максимально стислі терміни ― за 10 днів. Головна інноваційність сцени ― великий радіальний екран по центру, розміром більше 120 кв. м і великі бокові екрани.

«Екрану такого розміру ніколи не було на сцені «Україна має талант». По обидва її боки ми розмістили невеликі секції ― вони надають візуальний ефект екрану, що «розлітається». По периметру всього залу ми побудували безліч лайтбоксів, які з’єднують глядацький зал і сцену в єдину картинку», ― розповідає продюсер проєкту Олексій Храмов.

В оновленому сезоні зміниться і форма сцени. Такою шанувальники проєкту її ще не бачили.

«У цьому інноваційному сезоні ми вирішили, що хочемо величезну круглу сцену, чого раніше теж ніколи не було на «Україна має талант». Щоб її побудувати, на нашій локації в Палаці культури КПІ довелося розібрати половину рядів у глядацькому залі», ― ділиться деталями Олексій.

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Стіл зіркового журі також модифікований: тепер його фронтальна частина складається з LСD-екранів. Хрести, що позначають «ні», коли судді натискають червону кнопку на столі, будуть також висвітлюватися на великому екрані, який органічно вписаний у всю конструкцію сцени. Раніше хрести виконувалися у вигляді лайтбоксів.

Зйомки кастингів відбуваються з дотриманням карантинних заходів. Щодня вся команда проєкту, журі, глядачі, учасники та зіркові гості проходять температурний скринінг і отримують на вході маски індивідуального захисту. До залу глядачам видаються прозорі маски. Також для дотримання карантинних обмежень збільшили відстань за столом між суддями, через що сам стіл довелося зробити довше звичайного.

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Стежте за новинами про новий сезон на офіційних сторінках проєкту:

* «Україна має талант» ― це адаптація найуспішнішого світового формату «Got Talent». Проєкт створюється в більш ніж 60 країнах світу й понад 15 років є хітом телеперегляду.

Виробництво проєкту ― StarLightProduction.

Студія № 3, керівниця ― Єлизавета Гусєва.

Керівник проєкту ― Анатолій Максимов («Танцюють всі!», Національний відбір на Євробачення та ін.).

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