До 30-річчя незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia готують особливий подарунок для всієї країни ― новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант». Прем’єра шоу в ефірі СТБ відбудеться восени.

Ведучим шоу став Григорій Решетник. Зірковими суддями ― Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. Ведучою диджитального бекстейдж-шоу ― співачка Jerry Heil.

На етапі телевізійних кастингів до основної трійці зіркового журі приєднається четвертий суддя. Це люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, олімпійські чемпіони та зірки, що прославили прапор України на різних міжнародних аренах. Раніше до команди журі приєдналися олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, телеведуча Маша Єфросиніна та співачка Руслана Лижичко.

Більше на тему: Як виглядає сцена нового сезону легендарного шоу «Україна має талант»

Сьогодні запрошеним зірковим суддею став відомий український спортсмен, борець греко-римського стилю, чемпіон Олімпійських ігор в Токіо 2020 року, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, багаторазовий чемпіон світу та Європи Жан Беленюк.

«”Україна має талант” – крутий майданчик, який розкриває все розмаїття талантів нашої країни і допомагає їм проявити себе. Цей проєкт викликає в мені гордість за українців, які йдуть до своєї мрії і багато працюють над її досягненням. Тому, як тільки у мене з’явилося трохи вільного часу, я погодився стати запрошеним суддею проєкту. Звичайно ж, з особливим інтересом чекаю на учасників, які прийдуть демонструвати спортивний талант», – коментує Жан.

Більше на тему: Руслана стала запрошеною зірковою суддею «Україна має талант»

За словами олімпійського чемпіона, він намагатиметься тримати золоту середину між лояльністю і строгістю, особливо щодо юних талантів.

«Хоча я виглядаю суворим і серйозним, перед талановитими дітьми мені важко встояти. Намагатимуся бути максимально об’єктивним. Для мене вкрай важливо, щоб жоден з учасників не втратив бажання продовжувати займатися своєю справою. Навіть якщо він не пройде кастинг, заявити про себе на всю країну на такому масштабному майданчику – величезний крок і цінний досвід. Тому що тут ти виходиш із зони комфорту, свого тренувального залу, перевіряєш себе на міцність, витримку і готовність виступати перед великою аудиторією», – поділився очікуваннями від кастингу Жан.

Хто ще з українських легенд виступить запрошеним суддею, щоб разом із зірковим журі вибрати кращий талант України, стане відомо зовсім скоро.

Більше на тему: Лілія Подкопаєва стала запрошеною зірковою суддею «Україна має талант»

Стежте за новинами про новий сезон на офіційних сторінках «Україна має талант»:

* «Україна має талант» ― це адаптація найуспішнішого світового формату «Got Talent». Проєкт створюється в більш ніж 60 країнах світу й понад 15 років є хітом телеперегляду.

Виробництво проєкту ― StarLightProduction.

Студія № 3, керівниця ― Єлизавета Гусєва.

Керівник проєкту ― Анатолій Максимов («Танцюють всі!», Національний відбір на Євробачення та ін.).

Більше на тему: Маша Єфросиніна стала запрошеною зірковою суддею «Україна має талант»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.