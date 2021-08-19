До 30-річчя незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia готують особливий подарунок для всієї країни ― новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант». Прем’єра шоу в ефірі СТБ відбудеться восени.

Ведучим шоу став Григорій Решетник. Зірковими суддями ― Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. А ведучою диджитального бекстейдж-шоу ― співачка Jerry Heil.

Також у складі зіркового журі з’явиться і четвертий суддя. Це люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

Запрошеними суддями вже стали олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, телеведуча Маша Єфросиніна, співачка Руслана та чемпіон Олімпійських ігор у Токіо 2020 Жан Беленюк.

Тепер до них приєдналася олімпійська чемпіонка з фехтування, шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи, заслужена майстер спорту України Ольга Харлан.

«Для мене дуже знаково і почесно, що моє перше серйозне суддівство відбудеться на легендарному масштабному шоу “Україна має талант”. Складно навіть уявити, якими вміннями нас дивуватимуть учасники, адже ми ― неймовірно талановита нація! І так важливо, що в кожного українця є крута можливість проявити себе на сцені “Україна має талант”. Це великий і важливий досвід, можливість почути чесну професійну думку ― як похвалу, так і критику. З власного досвіду знаю, критика часто дається важко, але вона як ніколи важлива, щоб зрозуміти, куди рухатися далі і в чому покращити свої вміння. Я поважаю працю, яку люди вкладають, щоб досягти своєї мрії, тому маю намір бути максимально справедливою, чесною перед учасниками. Буду оцінювати не тільки рівень їхньої майстерності, а й емоції, і подачу. Вкладає чи ні артист душу у свій виступ ― це одразу відчувається», ― поділилася Ольга.

Більше на тему: Олімпійський чемпіон Жан Беленюк став запрошеним зірковим суддею проєкту «Україна має талант»

Стежте за новинами про новий сезон на офіційних сторінках проєкту:

* «Україна має талант» ― це адаптація найуспішнішого світового формату «Got Talent». Проєкт створюється в більш ніж 60 країнах світу й понад 15 років є хітом телеперегляду.

Виробництво проєкту ― StarLightProduction.

Студія № 3, керівниця ― Єлизавета Гусєва.

Керівник проєкту ― Анатолій Максимов («Танцюють всі!», Національний відбір на Євробачення та ін.).

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