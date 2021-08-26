СТБ начинает новый телевизионный сезон с обновления дизайна «Вікна-новини». Теперь у информационно-аналитической программы будет новое графическое оформление, адаптированное к общей визуальной коммуникации телеканала.

«Этой осенью «Вікна-новини» становятся еще ближе к украинцам. Нам не безразлично, как и чем они живут, что их беспокоит и о чем они мечтают. Мы еще больше обращаем внимание на те темы, которые являются чувствительными для аудитории канала. И меняем драматургию структуры «Вікон» ― более динамичный вход в программу, меньше технических элементов. Все ради того, чтобы зрителю было легче и интереснее воспринимать важную информацию. «Вікна поруч» ― не просто слоган. Это наша позиция», ― комментирует главный редактор программы «Вікна-новини» Владимир Павлюк.

Эта осень на СТБ будет наполнена гордостью за таланты украинцев, любовью, большими и маленькими мечтами и правдой, за которую неизменно борются социальные проекты телеканала. Совсем скоро телезрители увидят лучшее романтическое реалити страны «Холостячка», грандиозное возвращение проекта «Україна має талант», новый сезон кулинарной битвы «МастерШеф», возвращение «Битвы экстрасенсов», семейные реалити «Супермама» и «Хата на тата», остросоциальный проект «Один за всех» и «Тайны ДНК». А также долгожданный третий сезон масштабной костюмированной драмы «Крепостная» («Кріпосна. Жадана любов»), премьеру сериала «Кава з кардамоном» и целый ряд сериальных премьер украинского производства в слоте 20:15.

Проекты осени на СТБ

Грандиозное возвращение легендарного проекта «Україна має талант» состоится совсем скоро. Это будет особенный, инновационный сезон, который объединит страну в гордости за наши невероятные таланты. Украина впервые увидит уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии. На сцену шоу выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир. Зрители увидят невероятные, иногда шокирующие таланты, легендарные возвращения любимых героев и новые имена. И вместе со звездным жюри выберут лучший талант Украины.

Video: Осенний сезон 2021: телеканал СТБ объявил даты премьер Новый сезон осень 2021 на СТБ! Даты старты Україна має талант, Холостячка 2, МастерШеф 11, Крепостная, Битва экстрасенсов, Супермама, Один за всех, Тайны ДНК

Ведущий грандиозного шоу — Григорий Решетник.

Звездные судьи — Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. Также на этапе кастингов в составе звёздного жюри появятся люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах: Лилия Подкопаева, Руслана Лыжичко, Маша Ефросинина, Жан Беленюк и Ольга Харлан.

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С 28 августа зрители увидят 11 сезон главного кулинарного проекта страны «МастерШеф». За звание сильнейшего снова будут бороться кулинары-аматоры. На кастинг придут украинцы самых разных профессий — игрок в покер, звезда ТикТока, популярная фудблогер, школьная учительница и другие. В новом сезоне участников ждут классические и совершенно новые испытания, которые под силу лишь очень талантливым кулинарам. Аматоры вновь отправятся за пределы студии и сразятся в уникальных выездных конкурсах. С каждым выпуском градус на главной кухне страны будет расти. Так, бессменный судья проекта, именитый шеф-повар Эктор Хименес-Браво интригует, что двадцатку сильнейших аматоров ждет еще больше битв черных фартуков! Кто же получит заветное звание победителя «МастерШеф» и отправится на обучение в знаменитую французскую школу — узнаем совсем скоро.

Video: Осенний сезон 2021: телеканал СТБ объявил даты премьер Новый сезон осень 2021 на СТБ! Даты старты Україна має талант, Холостячка 2, МастерШеф 11, Крепостная, Битва экстрасенсов, Супермама, Один за всех, Тайны ДНК

Судьи проекта — Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

По субботам в 19:00.

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С 29 августа остросоциальный проект «Один за всех» продолжит искать правду и восстанавливать справедливость в самых резонансных делах.

Video: Осенний сезон 2021: телеканал СТБ объявил даты премьер Новый сезон осень 2021 на СТБ! Даты старты Україна має талант, Холостячка 2, МастерШеф 11, Крепостная, Битва экстрасенсов, Супермама, Один за всех, Тайны ДНК

Ведущий — адвокат-криминалист Сергей Костыра.

По воскресеньям в 21:00.

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Это будет уже четвертый сезон успешного проекта собственной разработки телеканала СТБ. Для его героев тест ДНК становится последней надеждой узнать правду о своей семье.

Video: Осенний сезон 2021: телеканал СТБ объявил даты премьер Новый сезон осень 2021 на СТБ! Даты старты Україна має талант, Холостячка 2, МастерШеф 11, Крепостная, Битва экстрасенсов, Супермама, Один за всех, Тайны ДНК

Ведущая — Татьяна Высоцкая.

С 29 августа по воскресеньям в 22:10.

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17 сентября в эфире СТБ начнется новая красивая история любви — певицы Златы Огневич. Покорить ее сердце можно романтикой, драйвом и искренностью. Ее привлекают уверенные мужчины, которые не боятся своих чувств и эмоций. Найдет ли она свою вторую половинку этой осенью?

Video: Осенний сезон 2021: телеканал СТБ объявил даты премьер Новый сезон осень 2021 на СТБ! Даты старты Україна має талант, Холостячка 2, МастерШеф 11, Крепостная, Битва экстрасенсов, Супермама, Один за всех, Тайны ДНК

Традиционно знакомство Холостячки с претендентами на ее сердце состоится в формате вечеринки, где мужчины постараются завоевать первую симпатию Златы.

Ведущий — Григорий Решетник.

По пятницам в 19:00.

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«Как выйти замуж»

Каждую пятницу сразу после выпусков романтического реалити «Холостячка» у зрителей будет возможность ближе познакомиться с участниками в ток-шоу «Как выйти замуж». Мужчины вместе с экспертами обсудят самые важные ситуации, свидания и разберутся в поведении и поступках претендентов на сердце Холостячки. Звездными гостями первого выпуска станут Злата Огневич, Ксения Мишина и директор творческой студии StarLightProduction Анна Калина.

Эксперты — Андрей Жельветро и Виктория Любаревич-Торхова.

Ведущий — Григорий Решетник.

С 17 сентября сразу после выпуска «Холостячки».

«Битва экстрасенсов»: Вызов бросаешь ты!

26 сентября в эфир телеканала СТБ возвращается легендарный мистический проект «Битва экстрасенсов» с Павлом Костицыным. Слоган 21 сезона: «Вызов бросаешь ты!». Все время, сколько существует «Битва экстрасенсов», зритель задавал вопрос, правда ли все то, что он видит на экранах. Впервые в истории проекта обычные люди получат возможность стать экспертами и лично проверить способности экстрасенсов во время прохождения испытаний.

Video: Осенний сезон 2021: телеканал СТБ объявил даты премьер Новый сезон осень 2021 на СТБ! Даты старты Україна має талант, Холостячка 2, МастерШеф 11, Крепостная, Битва экстрасенсов, Супермама, Один за всех, Тайны ДНК

Родовые белые и черные ведьмы, светлый жрец Египта, звуковой инженер Таро, участники, которые работают со славянско-скандинавскими языческими богами, древними богами и руническим оракулом сойдутся в поединке, чтобы выбороть звание самого сильного экстрасенса 21-го сезона.

Ведущий — Павел Костицын.

По воскресеньям в 18:40.

В сентябре на СТБ стартует новый сезон семейного реалити «Супермама», в рамках которого мамы с разными взглядами на воспитание детей будут соревноваться за звание лучшей. В премьерных выпусках зрители познакомятся с уникальными историями героинь и их детей. Так, среди них будет семья, которая растит малышей в лучших традициях еврейского воспитания, супруги с 30-летней разницей в возрасте, мать шестерых детей, мама-диджей и другие.

Ведущий проекта — эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

Юбилейный 10 сезон проекта подготовил зрителям в 10 раз больше юмора. Один из героев первых выпусков после отъезда своей жены на отдых решил устроить встречу выпускников и пригласил пап, которые прошли эту школу много лет назад. Благодаря ему зритель сможет вновь увидеть полюбившегося Сергея Коваленко, который запомнился всем своим знаменитым «сокиабле», и ещё многих пап-легенд проекта. Все знают, сколько юмора и позитива дарит с экранов каждый папа, а теперь представьте, что будет, когда они соберутся вместе!

«Хата на тата» — скоро в эфире СТБ.

Также в осеннем телесезоне в эфире СТБ — премьерные выпуски проектов «Слепая», «Звана вечеря» и «Неймовірна правда про зірок» с Надеждой Матвеевой и Григорием Решетником.

Сериалы осени на СТБ

Сериальная осень на СТБ подарит зрителям целую линейку невероятных жизненных историй, которые вдохновляют, удивляют и мотивируют. Герои сериалов готовы пройти через любые испытания во имя любви. Зрители увидят долгожданное продолжение масштабной костюмированной драмы «Крепостная» («Кріпосна. Жадана любов»), а также новую историческую драму, повествующую о запретной любви в середине XIX века, — «Кава з кардамоном». Также этой осенью на экраны выйдут сериалы «Пикник», продолжение авантюрной мелодрамы «Цвет страсти» — «Цвет мести», второй сезон нашумевшего сериала «Швабра», мелодрама «Любовь без тормозов» и другие сериалы украинского производства.

Мелодрама «Пикник» — с 6 сентября в 20:15

Ключевой темой в сериале является кризис среднего возраста. Телезритель станет свидетелем сразу нескольких сюжетных линий. Судьбы и истории главных героев тесно между собой переплетены. В фокусе внимания находится супружеская пара — Вера и Олег Лапины, которые 17 лет вместе. Они воспитывают дочь-подростка и маленького сына. Кажется, супруги так давно вместе, что уже все знают друг о друге. Но Олег и Вера начали отдаляться. На пикнике с хорошими друзьями случится инцидент, который вызовет настоящую бурю страстей, и все скелеты в шкафах героев будут обнаружены.

В ролях: Анна Кузина, Кирилл Жандаров, Вера Кобзарь, Максим Девизоров, Алина Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорская, Александр Кобзарь, Мария Стопник и др.

Режиссер-постановщик: Ирина Громозда.

Количество серий: 8

Производство: Mamas film production.

«Кріпосна. Жадана любов» — пн-чт 20:15

В продолжении любимого сериала зрители узнают, какие еще испытания судьба уготовила для Кати Вербицкой, остался ли жив Андрей Жадан и как сложится жизнь любимых героев.

Video: Осенний сезон 2021: телеканал СТБ объявил даты премьер Новый сезон осень 2021 на СТБ! Даты старты Україна має талант, Холостячка 2, МастерШеф 11, Крепостная, Битва экстрасенсов, Супермама, Один за всех, Тайны ДНК

Катя Вербицкая, некогда крепостная господ Червинских, наконец-то получила выстраданную свободу и пошла под венец с Андреем Жаданом, самым лучшим человеком, которого она знала. Но едва над их головами церковный хор пропел «Многая лета», неизвестный всадил нож в грудь Андрея и превратил такое желаемое счастье в сущий кошмар. Что же за демоны из прошлого явились отомстить Андрею? И почему расплачиваться за все теперь придется Кате?

Впрочем, не только для Кати судьба уготовила непростые испытания. Натали Дорошенко так мечтала о мире и покое в стенах святой обители. Но разве можно спрятаться за самыми высокими стенами от себя самой?

Сын — самоубийца, поместье в чужих руках — смирение никогда не было добродетелью Петра Червинского, а уж теперь, когда разрушено все, чем он дорожил, способно ли хоть что-то сдержать испепеляющую мощь его гнева?

Казалось, ничто не может омрачить счастье Николя Дорошенко и Елены Кореневой. Но как быть, если для общества вы — прелюбодеи, презревшие мораль?

Кухарка Павлина уж давно живет чужим счастьем и не надеется на внимание судьбы к ней. Но разве любовь выбирает, в каком возрасте нагрянуть?

В то майское утро под перезвон колоколов нежинского собора, который знаменовал венчание двух вольных и счастливых, в лучшее будущее уверовали многие. Но долго ли суждено прожить этой вере?

Режиссер: Феликс Герчиков.

В ролях: Соня Присс, Станислав Боклан, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачная, Марк Дробот, Тарас Цымбалюк, Олеся Жураковская, Виктор Жданов, Максим Радугин, Сергей Стрельников, Федор Лавров, Мария Машкова, Алина Коваленко и др.

Шоураннер: Тала Пристаецкая.

Количество серий: 24.

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Костюмированная драма «Кава з кардамоном»

Сериал производства Solar Media Entertainment и телеканала СТБ при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинского культурного фонда. В центре сюжета ― история красивой, но запретной любви юной девушки Анны к взрослому женатому польскому шляхтичу Адаму. События разворачиваются во Львове в середине XIX века, во времена «Весны народов». Сериал снят по роману львовской писательницы Наталии Гурницкой, который уже стал бестселлером в Украине.

Шоураннер и исполнительница главной роли ― Алена Лавренюк. Ее партнером стал польский актер Павел Делонг, известный по фильмам «Список Шиндлера» и «Дом».

Режиссер: Ирина Громозда

Количество серий: 10.

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«Цвет мести» — пн-чт в 20:15

В сентябре на экраны выйдет продолжение авантюрной мелодрамы «Цвет страсти», которого зрители ждали целый год. По сюжету Мария, состоятельная и уважаемая директор детского дома и вдова начальника таможни Евгения Матвиенко, находится под стражей по обвинению в убийстве контрабандиста Милоша Князовицкого. Все улики против неё. Мария не отрицает своей вины. Героине предстоит долгий срок среди убийц и рецидивисток. Ей нужно выдержать, преодолеть все испытания, обрести потерянную дочь и любовь.

Режиссер: Сергей Сторожев.

В ролях: Юрий Фелипенко, Дарья Легейда, Полина Калмыкова, Виктория Литвиненко, Виталий Салий и др.

Количество серий: 24.

Также этой осенью в эфире СТБ зрители увидят премьеру остросюжетной мелодрамы «Любовь без тормозов» с Антоном Батыревым и Лянкой Грыу (производство StarlightProduction), продолжение любимой детективной истории «Швабра», премьерные серии детективного проекта «Слід» и другие захватывающие истории.

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