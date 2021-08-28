Не пропустите все самое интересное – 1 выпуск Мастер Шеф 11 уже на СТБ! Любители кулинарии снова готовы покорять самую известную кухню Украины. Полицейский, мама в декрете, женщина-мясник, профессиональная модель и хореограф – всех этих людей объединяет любовь к кулинарии.

На кастинге Мастер Шеф 11 будет много знакомых лиц. Участница 2 сезона Топ-модель по-украински Ярослава Крутова приготовит авторскую версию борща, а Амадор Лопес будет угощать судей чили кон карне. Понравится ли Эктору Хименес-Браво традиционное украинское блюдо в виде новомодного боула? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 1 выпуск от 28.08.2021 онлайн!

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